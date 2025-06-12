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    首頁　>　社會

    被害人補助納入性騷、兒少性剝削受害者 侯友宜諾評估

    新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    2025/06/12 18:09

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市「家庭暴力及性侵害被害人補助要點」針對家暴、性侵害被害人提供補助，市議員黃淑君今（12）日質詢呼籲，希望市府擴大補助對象至性騷擾、兒童少年性剝削案被害人，她也認為，申請補助需要出具全戶所得，令人匪夷所思；另外，「弱勢兒童及少年醫療補助」也應比照台北市，從現行12歲開放到18歲。市長侯友宜責成社會局研議，並與台北聯繫了解。

    黃淑君說，家庭暴力及性侵害被害人補助要點應修法放寬，納入性騷擾、兒少性剝削案受害者，落實第一線工作保護；此外，申請作業也有待改進，補助申請需要出具全戶所得，但這對家暴受害人而言實在匪夷所思，如要財產證明，應聚焦於受害者。

    此外，黃淑君表示，台北市針對弱勢兒少醫療補助的範圍是18歲以下，新北現行法規僅有12歲以下，是否有望放寬？

    侯友宜責成社會局研議是否有擴大補助量能，也請社會局聯繫台北方面了解相關做法。

    社會局長李美珍指出，受害者協助工作實務非常緊急，社工獲悉會第一時間介入處理、提供協助，相關資訊查核會等事後才進行，如果事後了解當事人不適用補助資格，也會設法媒合其他資源協助；至於弱勢兒少醫療補助，弱勢兒少就醫看護補助是18歲以下，療癒部分設定12歲以下兒童，是根據衛生福利部的規定，沒有背離中央法令。

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