毒犯黃立為發監前潛逃泰國 調查局押解返台歸案

調查局押解潛逃泰國的毒販黃立為返台，戴上手銬、腳鐐後移送台北地檢署歸案。 （記者劉信德攝）

2025/06/12 16:44

〔記者劉信德／桃園機場報導〕走私5.8公斤K他命、被判刑10年6月的毒犯黃立為，發監前潛逃泰國，因持假護照在泰國被捕入獄服刑。調查局與泰國執法機關合作，今（12日）由駐泰法務與警務秘書將黃立為押解回台，晚間移送台北地檢署發監執行。

調查局國際事務處科長羅益培表示，黃立為自泰國訂購毛重5.863公斤第3級毒品K他命，以罐裝矽利康包裝做為掩飾夾藏，委由不知情國際快遞業者於110年1月間運送來台，並以新台幣5萬元之代價，覓得收件人頭收受毒品包裹。

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案經財政部關務署會同調查局台北市調查處共同偵辦，並移送北檢起訴，最高法院113年1月3日判決黃立為有期徒刑10年6個月定讞。

但黃立為在執行前即潛逃出境，被北檢發布通緝，調查局也將黃立為提列為外逃對象，全力追緝。

經調查局駐泰國法務祕書協請泰國執法機關協助追緝，查知黃立為在113年5月間因持用偽變造護照入境泰國遭警方逮捕、關押，今年5月31日黃男因服刑期滿送至泰國曼谷移民局外國人拘留中心等待遣返，經與泰方多次聯繫協調，於今天搭乘中華航空班機押解黃立為返台，在下午4點抵達桃園機場後，由台北市調查處確認身分、宣讀權益後戴上手銬及腳鐐逮捕，並解送台北地檢署歸案。

調查局押解潛逃泰國的毒販黃立為返台，戴上手銬、腳鐐後移送台北地檢署歸案。（記者劉信德攝）

調查局押解潛逃泰國的毒販黃立為返台，戴上手銬、腳鐐後移送台北地檢署歸案。（記者劉信德攝）

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