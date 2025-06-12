小路閃違停？東港轎車逆向撞飛騎士 一路再撞5機車1自行車

吳女一口氣撞了5輛停在路邊及騎樓的機車及1輛自行車，現場一片狼籍，圖為尤男所騎乘的機車。（警方提供）

2025/06/12 16:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮明德一路因為路幅狹小，且常常有許多臨停車輛佔用道路，昨天就發生一起驚悚的逆向車禍，一名30歲的吳姓女子駕駛白色轎車由西往東行駛，疑似為閃臨停車輛開到對向車道，卻直接撞上順向行駛的機車騎士尤男，尤男當場被撞飛後，白色轎車又一路擦撞路邊車輛，共5機車1自行車遭波及。

警方指出，昨天晚間20時12分獲報，指在東港鎮明德一路段有交通事故，為30歲的吳女駕駛自小客車由明德一路西向東直行，不明原因駛入對向車道，與對向21歲的機車騎士尤男碰撞，尤男是當場被撞飛到旁邊，吳女車輛則是持續往前。

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尤男被撞飛後，立刻爬起躲向路邊騎樓柱後，唯恐再遭後車撞擊，而吳女的車輛沿對向車道不斷擦撞，包括路旁普重機車3部、騎樓普重機車2部及腳踏車1輛通通遭殃，現場一片狼籍，離奇的聲響也引來附近店家全部出門查看，所幸尤男僅手腳擦挫傷，吳女未受傷，雙方酒測值為0，肇事原因警方調查釐清中。

吳女一口氣撞了5輛停在路邊及騎樓的機車及1輛自行車，現場一片狼籍。（警方提供）

吳女一口氣撞了5輛停在路邊及騎樓的機車及1輛自行車，現場一片狼籍。（警方提供）

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