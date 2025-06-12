延押2個月！柯文哲、沈慶京等4人不服提抗告高院駁回

前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/06/12 16:28

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院審理京華城容積率弊案及政治獻金案，認定前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北市長辦公室主任李文宗４人分別涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人或湮滅證之虞，裁定6月2日起均延長羈押禁見2個月；柯4人均不服，提起抗告，高等法院維持北院裁定結果，亦認定柯4人都有羈押必要，今駁回抗告確定。

高院裁定指出，檢方起訴指控柯等4人涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄等罪，公益侵占、背信或行賄等罪，犯罪嫌疑重大，北院審酌4人供述、爭執事項、證據調查進度後，認定仍有逃亡、串證、滅證之虞，其羈押原因仍在，日前裁定4人均應延押禁見2月，並無違法或不當。

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高院表示，柯等4人雖抗告主張並未涉案，且重要證據均已調查完畢，並無羈押原因，但北院目前處於證據調查階段，尚有諸多重要證人未進行交互詰問，並無柯4人所稱重要證據均已調查完畢而無羈押原因或必要性的情事。

另外，針對柯等4人指稱因遭到羈押禁見損害其受公平審判權益，高院認為，柯等4人在北院審理時，均得依自由意思充份主張、答辯、聲請調查證據及陳述意見，且北院審理時已盡力維護柯4人的訴訟權益，因此，柯4人並無訴訟權益侵害的情形。

高院也指出，關於沈慶京主張罹患疾病，身體狀況不佳，北院原裁定說明律師已聲請具保停押，應由北院另行調查處理。

台北地檢署偵辦京華城等案，去年12月26日偵結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等11人，其中，柯文哲共被求刑28年6月徒刑。全案由北院審理中。

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