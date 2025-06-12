好心房東遭狠砍9刀離奇撐10多天亡 借住吸膠男一審判11年

賈姓男子在台南仁德區成功一街住處（持手杖男的後方民宅）二樓房間，遭甫出獄借住的友人陳明順拿菜刀猛砍頭部九刀以上，賈男傷勢拖延十多天未就醫傷重不治。（圖：民眾提供）

2025/06/12 16:18

〔記者王俊忠／台南報導〕男子陳明順於2024年1月底因案出獄後，借住過去友人賈姓男子在台南仁德區住處，陳男疑吸膠後與賈爭執、竟萌殺機，同年2月2日凌晨，他拿菜刀砍賈頭部9刀以上後逃逸。員警曾於11日前往查訪，賈說不舒服有吃藥，不必就醫。之後房客於20日發現賈身亡，驗屍才知賈遭人砍殺頭部慢性出血，導致幾天後死亡，檢方依殺人未遂罪起訴陳嫌，今天台南地院指陳是累犯、判他11年徒刑。

南院合議庭並諭知陳嫌在刑期執行完畢後，要令入相當處所監護5年。此案還可上訴。

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檢警調查，陳男（59歲）萌生殺機後，先於2024年2月1日深夜把他的機車騎到仁德區二空路231巷附近藏放，再步行10餘分鐘走回與賈男（近70歲）的住處，隔天（2日）凌晨2點許，陳在住處2樓賈男房間內，拿菜刀朝賈男頭部後方猛砍至少9刀以上，致賈男頭部外傷合併慢性出血，陳嫌誤認賈已死亡，即帶兇刀逃逸。

賈男住處1樓的其他房客因久未見房東賈男而報警，轄區員警於同年月11日下午2點多前往賈男住處關心查訪，賈男出面回應說，他人不舒服、但有服藥，不必就醫。員警見當時賈男意識清楚，也不知道賈男頭部遭砍受傷。檢察官據此認定陳嫌殺人犯行的因果關係中斷而殺人未遂。

之後，又有1樓房客發現多日不見賈男，於同年月20日上午上到2樓查看，赫見房東死亡報警。

2月23日，檢警會同法醫解剖賈男遺體，鑑定出賈男頭部遭人拿銳器砍殺，導致慢性出血，引發低容積性休克死亡，並推估賈男死亡時間為2月12日至15日之間。事後歸仁分局警方查出借住的陳明順涉有重嫌，於3月3日晚間在仁德虎山農場逮獲陳嫌，接著起獲其作案兇刀。

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