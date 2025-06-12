沙鹿嬤騎機車買米迷路80公里 苗栗三灣米店協助報警助返家

因天色已暗，警方先將老婦帶回派出所。（圖由警方提供）

2025/06/12 16:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市沙鹿區1名74歲老婦，騎機車外出買米，結果迷路，一路騎到離家約80公里的苗栗縣三灣鄉的1間米店，經米店老闆協助通報警方，警方聯繫上老婦的女兒，前往將老婦帶回。

頭份警分局今（12）日表示，分局三灣分駐所於昨晚7點許，接獲鄉內米店老闆報案稱，有1名老婦迷路，副所長張文堯、警員蔡矞絃隨即前往協助與關心。

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經警方了解，該名老婦家住台中市沙鹿區，昨天下午2點多，騎機車外出買米，結果迷路，一路騎到苗栗縣三灣鄉1家米店，掏出身上1張寫有女兒連絡電話的紙條，向米店老闆求助，米店老闆遂報警處理。

因當時天色已轉暗，員警遂先將老婦帶回所提供茶水讓其歇息，並透過紙條電話，與老婦的女兒聯繫上，請其到派出所將老婦載返家照顧；家屬非常感激警方協助，一再向警方道謝。

頭份警分局長林育旺表示，三灣分駐所積極協助迷航老婦返家，避免危害發生，熱心為民服務表現足為表率，也呼籲民眾，家中如有易走失之親人，應多多關心並注意行蹤，除了向相關單位申請「愛心手鍊」外，也可洽詢警方進行指紋建檔，以利走失時協助尋回。

警方聯繫老婦家屬到所，將老婦載回照顧。（圖由警方提供）

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