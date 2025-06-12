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    首頁　>　社會

    中國權宜輪破壞台澎間海纜 中籍船長王玉亮一審判3年

    有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，疑故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，台南地院12日依電信管理法毀壞纜線罪判中國籍船長王玉亮3年徒刑。圖為海巡人員登「宏泰58」調查情形。（資料照，海巡署提供）

    有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，疑故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，台南地院12日依電信管理法毀壞纜線罪判中國籍船長王玉亮3年徒刑。圖為海巡人員登「宏泰58」調查情形。（資料照，海巡署提供）

    2025/06/12 15:59

    〔記者王俊忠／台南報導〕中國權宜輪、多哥籍「宏泰58」號貨船，涉於今年2月22日晚間到25日凌晨期間，在行經台南北門區外海5海浬一帶下錨，並以Z字形方式讓貨船航行徘徊，使錨爪勾斷該處海底的中華電信台澎第三海纜纜線，造成中華電信逾1700萬元修復費損失，台南地院12日依電信管理法毀壞纜線罪判中國籍船長王玉亮3年徒刑。

    判決指出，台南市北門區外海5海浬處之海底，設有中華電信公司負責維護管理的台澎第三海纜纜線，多哥籍「宏泰58」貨船上電子海圖有標示上述海纜位置，且該區域亦為公告之禁錨警戒區，船隻不得下錨。

    宏泰58船長王玉亮（收押中）可預見駕駛貨船至上述警戒海域下錨，並任由船隻流錨，將可能毀損台澎第三海纜線，卻涉從今年2月22日晚間至2月25日凌晨3時許，指示秦姓、張姓船員（另檢方不起訴處分）在上述海域將貨船6節錨鍊（約160公尺長）及錨爪釋放下水。

    但放入海中的錨爪未確實固定於海床上，貨船船身也未固定，王玉亮讓貨船在海面上以Z字型徘徊。之後，我國海巡署人員接獲通報得知宏泰58貨船在警戒區徘徊，於2月25日凌晨2點半由台南海巡隊人員駕船前往該海域驅離貨船並要求起錨離開，宏泰58船於同日凌晨3點8分許完全起錨，台澎第三海纜線因不堪該船船錨的外力拉扯、完全斷裂，無法正常傳輸通訊信號。

    訊時，王玉亮坦承有指示船員下錨，但辯稱下錨位置與海纜線斷裂位置尚有距離，纜線在海床之下，其船錨達不到那深度，下錨時沒注意到海圖西邊有標註海底纜線，他有失職，但不是有意要毀壞海纜。

    合議庭法官審認，王玉亮身為船長，對行駛海域有所掌握，明知貨船海圖已標註海纜所在位置，他仍指示船員任意下錨，放任船隻未定錨狀態在該海域徘徊，致扯斷台澎第三海纜，破壞台灣與澎湖之間的通訊，嚴重干擾我國政府與社會在民生經濟、公共資訊各領域運作，影響巨大，加上造成中華電信逾1700萬元損失與船務代理公司逾180萬元損失，判處王玉亮3年徒刑，還可上訴。

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