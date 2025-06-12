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    桃市大園透天民宅去年惡火奪3命 不當使用電器租客被判刑1年

    透天民宅發生火警後，消防隊員緊急前往灌救。（資料照，桃園市政府提供）

    透天民宅發生火警後，消防隊員緊急前往灌救。（資料照，桃園市政府提供）

    2025/06/12 16:25

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年2月10日農曆大年初一，桃園市大園區1處3樓透天民宅火警釀3名印尼籍移工死亡悲劇，桃園地檢署調查因屋主增設高功率電器專用的電路後，2樓租戶丘姓婦人循舊習將高功率電磁爐電線插入老舊電路插座使用，成為引起火警主因，桃園地方法院今天判決，丘婦因過失致人於死罪，被判處有期徒刑1年。

    火災發生當天下午4點多，消防隊員獲報趕往灌救，雖緊急救出失去呼吸心跳而倒在3樓後方房間的1男1女印尼籍移工，送醫仍未能搶救回2人寶貴性命；而火勢撲滅後，消防隊員在火場內搜索，又在3樓的樓梯旁發現另1名女性印尼籍移工焦屍。

    桃檢調查，發生火警的民宅2樓，是出租給新住民72歲的丘婦與她的丈夫居住，3樓則出租給鄰近的印尼小吃店後再轉租給印尼籍移工，當天移工的2名女同鄉前來找他聚會，不幸遇上死劫；民宅因高功率的電暖爐使用時，一度引發電線走火意外，屋主為此增設高功率電器專用的電路，但2樓丘婦仍將高功率的電磁爐電線插入老舊電路插座使用，才引發火警，釀3名印尼籍移工死亡悲劇。

    桃院今天宣判，丘婦因觸犯過失致人於死罪，被判處有期徒刑1年，全案還能上訴，法官認為，火災的發生，堪以認定丘婦須負擔責任，丘婦卻自始至終否認犯行，也未與死者家屬達成和解，審酌後已判處有期徒刑1年。

    透天民宅發生火警，火勢一度猛烈。（資料照）

    透天民宅發生火警，火勢一度猛烈。（資料照）

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