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    5歲女童疑遭幼兒園3男同學侵犯 家長不滿調查結果告高市教育局凟職

    家長質疑女兒遭不當對待，不滿教育局調查結果今按鈴控告凟職罪。（記者黃佳琳攝）

    家長質疑女兒遭不當對待，不滿教育局調查結果今按鈴控告凟職罪。（記者黃佳琳攝）

    2025/06/12 16:39

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀高雄市仁武區某幼兒園的5歲女童，放學後洗澡時被家長發現下體紅腫，女童清楚說出被3名男童拿玩具戳下體，家長帶女兒驗傷報案討公道，但案件經過半年調查，高市教育局認為沒有證據顯示女童有被施暴或其他不當對待，但家長不滿意調查結果，今前往雄檢提告教育局凟職罪，並加告幼兒園過失傷害等罪。

    女童家長指出，去年12月19日下午，女童從幼稚園放學回家後，媽媽幫她洗澡時發現下體怪怪的，媽媽追問女兒有沒有發生什麼事，女童清楚說出3名班上男同學的名字，還說自己跟3個男同學玩扮家家酒時，被3名男拿玩具戳下體。

    女童家長抱著女兒前往家裡附近診所檢查，後轉送某教學醫院後，由醫院通報警方到場，經檢查後，女童下體確實有紅腫傷勢，家長也向高市警察局婦幼隊報案；時隔半年，家長關心案件偵辦進度，卻從婦幼隊口中得知，案件已被移交到高市教育局，至於是否構成犯罪，警方以偵查不公開為由拒絕透露。

    家長認為，婦幼隊只從園方提供的監視影像中找證據，園方基於自我保護立場，當然不會提供對自己不利的影帶，而教育局身為主管單位，也沒有善盡職責守護孩童安全，因此今前往高雄地檢署按鈴控告高市教育局凟職罪，並加告幼兒園滅證、過失傷害等罪。

    高市教育局指出，該私立幼兒園遭民眾檢舉多次違規，已針對該園屢次違規事實，包括教保服務人員資格不符、超收幼兒等違規情節共裁罰6次，罰鍰總額達33萬3000元，並自今年8月起解除其準公共教保服務契約。

    至於家長反映該園幼兒疑似發生生對生不當行為事件，教育局第一時間責成園所啟動校安通報，並要求提供監視畫面供檢視。警方接獲報案後亦立即進入園所調閱監視器，並由家長、園方與警方三方共同確認。經查，尚無證據顯示有施暴或其他不當對待情事，教育局後續仍將密切關注，以免任何幼兒權益受損。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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