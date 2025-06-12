700萬假投資詐團被殲滅 警方破門只剩「7張小朋友」

詐團吸金700萬，台南警方拘捕9人查扣毒品與作案工具，現場僅剩現金7000元，主嫌與幹部遭聲押，資金流向待查。（民眾提供）

2025/06/12 17:24

〔記者王捷／台南報導〕詐團吸金逾700萬元，但警方破門逮9人，現場只剩7000元與毒品、空氣槍，資金流向不明，幕後金流仍待追查，訊後警方將任姓主嫌與幹部顏姓男子移送台南地檢署，檢方聲押禁見。

警方調查指出，這起詐騙集團透過網路假投資平台，以虛擬貨幣高獲利為餌，引誘被害人匯出巨額資金，再由車手面交收款，刻意規避帳戶追蹤。被害人多數遭誆稱「本金可隨時提領」，最終發現投資平台無法出金才驚覺受騙。

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任男長期指揮分層成員，包括面交車手、帳戶提供者、監控手、車輛調度人與資金幕後金主，甚至以語言恐嚇與暴力手段逼迫不願繼續的成員「撐到下一筆」，警方初步掌握，該集團已成功詐騙9人，累積金額達700萬元以上。

台南市警五分局接獲報案後，迅速組成專案小組，經數月追查並鎖定多名犯嫌，報請台南地檢署陳鋕銘檢察官指揮，於6月11日發動搜索拘提行動，在台南安南、善化、安定、永康，以及中部彰化社頭、台中北屯等多地同步出擊，將主嫌任男與共犯等9人拘捕到案。

儘管警方查扣作案手機9支、點鈔機、毒品咖啡包與K盤、第三級毒品愷他命，以及鋁棒與空氣槍各2支，但現金部分僅找到7000元，引發資金去向疑問。警方不排除該集團另有上游洗錢管道，正循金流持續追查幕後黑手。

警方將任、顏兩人依組織犯罪條例、詐欺防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺與毒品相關罪嫌移送，檢察官認定兩人犯罪情節重大，有勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押。

五分局長洪宏榮表示，網路投資詐騙陷阱重重，民眾應提高警覺，遇到「保證獲利」「穩賺不賠」等話術，務必存疑、查證，若發現可疑情形，應立即通報警方，共同防範詐騙集團繼續荼毒社會。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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