不一樣的警察節！保六總隊推團康活動讓同仁身心放鬆

總隊長周煥興特別購買九份芋圓、豆花慰勞同仁。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/12 15:08

〔記者劉慶侯、吳昇儒／台北報導〕警政署保六總隊為了讓同仁過一個不一樣的警察節，舉行多項球類競技與趣味競賽，讓全體同仁在輕鬆愉快的氛圍中，度過屬於自己的節日。除了傳統的桌球、羽球外，還有時下最熱門的匹克球比賽；另為了激勵同仁，特別舉辦啦啦隊、袋鼠接力等活動，前三名還有獎金，希望讓同仁度過一個愉快的警察節。

保六總隊表示，此次報名參與活動的同仁超過200人，對活動內容也相當期待與投入，在活動之後大汗淋漓，另為大家準備有名的豆花及九份芋圓等甜品，幫大家補充體力，秉持「給同仁的，一定要最大心意做到最好」的理念。

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保六總隊長周煥興指出，這是一個屬於警察同仁的節日，舉辦多元常訓的用意，是要讓排定常訓的同仁能藉由運動放鬆身心，透過吶喊釋放壓力，適當的運動對新陳代謝、身體健康及正向情緒都很有幫助。

此外，同仁們得知今年開始警察節可以多放一天假，也都非常開心，感謝國家體恤大家平日的辛勞。

保六總隊慶祝不一樣的警察節，推出球類、團康活動比賽。（記者吳昇儒翻攝）

同仁們為了啦啦隊比賽，還特別變裝。（記者吳昇儒翻攝）

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