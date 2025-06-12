刑事局破威士忌偽酒集團 「舊瓶裝假酒」暴利超過2400萬元

地下偽酒廠用塑膠桶子調製假酒。（警方提供）

2025/06/12 15:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局智慧財產權偵查大隊等單位於今年2至4月，於基隆市等十縣市逮捕23人，他們涉嫌「舊瓶裝假酒」的偽酒犯罪集團案，手法是回收空酒瓶，於台中市外埔等偏鄉地區設立地下偽酒廠，調製偽酒填入空酒瓶後，重新包裝偽裝成暢銷的威士忌銷售，僅威士忌空瓶就查扣1萬8982支，暴利逾2400萬元。

警方指出，四波搜索拘提後，主嫌等12人羈押、其餘以3萬元不等交保，警方並查扣不法所得購置的市價1500萬元房產1棟、市價276萬元的BMW轎車1輛，以及現金45萬餘元。

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刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊接獲製造與販售仿冒偽酒情資，偵查發現陳姓男子於中市外埔等偏鄉地區，設立地下偽酒廠，調和製造偽酒，填入回收空酒瓶後重新貼標裝箱，並夥同合法立案的王姓酒商老闆，以魚目混珠方式上市銷售。

調查顯示，此集團把原酒攙混香料、酒精、焦糖色素等原料，調製成酒精濃度相似的偽酒，再填入回收酒瓶內，封膜、打印、貼標及裝箱，偽造多款市面暢銷威士忌，夥同合法立案的王姓酒商老闆，以魚目混珠方式，透過既有通路，銷售給不知情的下游賣家及民眾，牟取不法暴利達2400餘萬元。

警方報請台中地檢署檢察官翁嘉隆指揮偵辦，發現這個犯集團組織分工細膩，製酒、儲放原料、售酒等分工明確，還有層層斷點增加追查難度，且工廠位置均地處偏僻，經出動大批警力跟監埋伏蒐證，才掌握偽酒製造工廠地點，從今年2月至4月發動4次搜索，分別到台中市大安區、大雅區、外埔區、北屯區、西屯區，以及基隆市、新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、台南市、高雄市及屏東縣搜索，拘捕王姓與陳姓主嫌，以及偽酒集團幕後指導的林姓男子等23人到案。

警方於現場查扣威士忌偽酒成品1935瓶、威士忌原酒50桶、酒精83桶、威士忌空瓶1萬8982支、大批瓶蓋、瓶身、年份及防偽貼紙等贓證物，之後又查扣該集團不法所得房產1棟（市價1500萬元）、BMW轎車1輛（市價276萬元）與現金45萬餘元。

警方強調，此集團調製的偽酒，違反食品安全衛生管理法相關規範，且大批偽酒已流入市面，戕害民眾身體健康甚鉅，為免危害擴大，專案小組也到上述十縣市，全面查緝偽酒集團、供貨商、中盤商及下游販售酒商之營業處所，查扣已經流入市面的偽酒，全案依刑法偽造變造私文書罪、行使偽造私文書罪、詐欺罪與違反商標法、食品安全衛生管理法、組織犯罪防制條例與詐欺犯罪危害防制條例等罪名，移送台中地方檢察署偵辦。

舊瓶裝入調製的偽酒後，重新打印包裝的成品，數量頗為龐大。（警方提供）

警方查扣用犯罪所得購置的BMW名車。（警方提供）

警方查扣回收的酒瓶與瓶蓋等證物。（警方提供）

警方查扣調製分裝威士忌偽酒工具。（警方提供）

舊瓶裝入調製的偽酒後，重新打印包裝的成品，數量頗為龐大。（警方提供）

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