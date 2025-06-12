侯友宜送新北警察節大禮 投入5億元更新警車裝備

新北市投入5億元更新警用車輛裝備。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/12 14:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕警察節前夕，新北市警察局為慰勉員警辛勞，並表彰績優員警，今天舉辦警察節慶祝大會，曾任警政署長的市長侯友宜親自主持活動，並頒獎表揚7名模範警察、3名刑事鑑識楷模獎座及10名資深優良警察獎章代表；侯友宜特別肯定警察局近期執行「斬金行動」打詐專案，一舉破獲全國最大詐欺集團水房，有效遏阻詐欺集團出金金脈；交通方面，更榮獲113年「金安獎」及「國家警光獎」團體組改善交通類第1名，工作表現有目共睹。

侯友宜也宣布，市府將投入近5億元經費，未來兩年全面汰換1187部警用機車與380部警用汽車，強化第一線執勤能量，以實際行動支持警察打擊犯罪、守護市民安全。

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侯友宜表示，警察出身的他，對同仁肩負的壓力與身心負荷感同身受，上任以來，極力推動警政廳舍改建、更新，今年度編列新台幣1億177萬元進行廳舍整建，預計下半年瑞芳分局貢寮分駐所、三重分局交通分隊暨公有拖吊場也將陸續啟用。

另面對新時代犯罪挑戰，強化執法效能與執勤安全，新北市警察之友會捐贈10組無人機及200套防暴約束器材予警察局。侯友宜也由衷感謝這些民間夥伴，長期以來都默默地在支持著警察工作。

侯友宜強調，在新北市這幾年來，特別感謝歷任警察局長與現任廖局長的領導，讓新北市成為全國治安壓力最大、警力需求最重，但經費使用最穩定的城市之一。即便如此，警察同仁依然肩負重任、毫不退縮，讓新北市的治安保持穩定。

新北市警局今年度榮獲全國模範警察的代表，為海山分局偵查隊小隊長林淵照。林員憑藉卓越的偵辦能力，成功破獲多起販賣、運輸、製造毒品及槍砲案件，並查獲各級毒品總計1753公斤，林淵照表示，能獲選全國模範警察，最感謝家人的全力支持，使其得以無後顧之憂地全心投入警職，發揮所長，為社會治安盡一份心力。

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侯友宜親自主持警察節活動。（記者姚岳宏翻攝）

侯友宜與局長廖訓誠與模範績優警察合影。（記者姚岳宏翻攝）

全國模範警察代表海山偵查隊小隊長林淵照。（記者姚岳宏翻攝）

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