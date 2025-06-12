詐團假冒地政人員行騙 新北推不動產防詐宣導影片

新北市地政局製作防詐宣導影片，提醒申辦「地籍異動即時通」的重要性。（圖由地政局提供）

2025/06/12 14:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕近期常見詐騙集團假冒新北市地政局人員，去電民眾四處行騙，新北市政府製作不動產防詐宣導影片，內容模擬阿嬤遭到投資詐騙，辦理不動產私人借貸，孫子接獲「地籍異動即時通」的簡訊通知，成功阻詐；影片已上架地政局官網、臉書等社群平台，並在9個地政事務所播放，為鼓勵銀髮族申辦，也針對老人共餐等活動據點擴大宣導。

新北市長侯友宜日前在市政會議指出，詐欺防制有賴中央與地方政府共同合作，在溯源管理政策上須有精進作為，各局處應加強打詐力道，呼籲民眾落實防詐三招「不輕信、速報警、即時通」，遠離詐騙陷阱。

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地政局局長汪禮國表示，市府推廣「地籍異動即時通」服務，至今年5月底申辦件數已突破11萬件，但全國均有覆蓋率不足問題，建請中央立法強制規定辦理即時通，建構全國的不動產防詐網。

汪禮國說明，不動產詐騙造成的財損是一般詐騙案的10倍以上，影響所及整個家庭，以新北市地政事務所接觸的疑似詐騙個案中，許多來地所辦理不動產私人抵押登記的民眾，都不了解抵押登記可能損及權益，甚至不認為自己遭詐騙。

他說，申辦「地籍異動即時通」可設定自己及1位信任親友的電話或電子郵件，當不動產辦理登記「收件」或「異動完成」時，親友同步接獲訊息，有利於即時關懷提醒進而阻詐。

地政局提醒，近期發現詐團假冒新北地政局人員，去電民眾四處行騙，呼籲民眾接獲電話切勿輕信，也不要撥打或點擊對方提供的電話、網址，有任何疑慮可撥打1999市政服務專線轉接地政局詢問，或撥打165防詐專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市政府地政事務所人員加強防詐、打詐意識。（圖由地政局提供）

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