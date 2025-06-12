提款多次竟都不是本人 機警行員報警攔阻150萬

張男日前曾接獲「假檢警」電話，信以為真將提款卡與密碼交出。所幸警銀聯手及時阻止，成功保住150萬元存款。 （記者鄭景議翻攝）

2025/06/12 15:29

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市張姓男子，日前在上海商銀內湖分行欲匯款150萬元時，行員發現他的帳戶過去有多筆提領紀錄，但提款人竟都不是他本人，懷疑遭人盜領，立刻通報警方協助。警方到場後查明，張男日前曾接獲「假檢警」電話，信以為真將提款卡與密碼交出。所幸警銀聯手及時阻止，成功保住150萬元存款。

警方今日表示，張姓男子到上海商業銀行內湖分行欲臨櫃匯款150萬元，但行員在處理過程中發現帳戶提領紀錄異常，調閱監視影像後更驚覺提款人竟然不是帳戶本人。

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銀行人員直覺「有詐」，由於平時與警方有合作經驗，馬上聯絡內湖分局內湖派出所請求協助。

警方趕到後詢問案情，張男才坦承，4月初曾接獲自稱是檢警的來電，聲稱他的帳戶涉及刑案，要求他將提款卡與密碼交由所謂「法務專員」保管，由法院公證才能證明清白。對方還恐嚇「不准告訴任何人，否則觸犯洩密罪」，讓他陷入恐慌，一路配合。

所幸警方當場揭穿詐騙話術，讓張男恍然大悟，立即取消匯款動作，保住150萬元積蓄。

內湖分局指出，與轄內銀行長期合作防詐，定期進行案例教育訓練，教導行員辨識詐騙徵兆。自今年以來，警方與金融機構已成功阻止超過新台幣5500萬元的詐騙金額。

警方提醒，詐騙話術不斷翻新，常見手法包括「假檢警」、「假交友」、「假投資」等。一旦接獲陌生來電要求匯款、交出個資或提款卡密碼，應立即提高警覺。

若遇可疑情況，民眾可撥打165反詐騙專線或110報案電話，查證真偽，別讓辛苦錢白白被騙走。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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