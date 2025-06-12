女回家驚見「他」死在床上 竟是前男友酒後痛下毒手

警方在陳姓男子家拉封鎖線，吳姓男子被發現的地點就在鐵門右邊的房間內。（警方提供）

2025/06/12 16:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉西林村11日晚間7時許，一名女子返家發現陳姓前男友的吳姓酒友竟倒在自家床上，全身酒氣倒臥血泊已沒了氣息，嚇得報警，警方追查發現56歲吳姓男子和32歲陳姓男子兩人是好友，昨天早上就開始「一路喝」，在村內輪流喝、躺在路邊喝，之後回陳男家繼續喝，但不明原因發生爭執，陳姓男子竟拿水果刀刺死吳姓酒友後落跑，一直到昨晚警方製作筆錄時都還醉醺醺！

喝醉陳男直到今天早上稍微酒醒才配合警方調查。據指出，56歲吳姓男子、32歲陳姓男子均打零工維生，平日常在一起喝，早上2人就已拎著米酒喝起來，不久就醉躺巷子路邊睡著，附近村民見狀報案，西林派出所抵達後只能勸導他們離開，當時還拍下兩人躺在路邊喝酒的照片。

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警方調查，兩人似乎酒喝不夠，中午跑去雜貨店買酒，之後又回陳姓男子家繼續喝，但雙方疑似不明原因有發生爭執，陳男氣得要把吳男趕回家，吳男不肯，雙方打起來，陳男竟隨手抓起水果刀捅進吳男腹部、大腿，吳男重傷大出血倒臥血泊。

等到傍晚陳姓男子的前女友上門探望孩子，進到房間才發現床上竟是男友平日喝酒的朋友吳姓男子，全身是血且已沒有氣息，急忙報案。村內民眾說，這兩人平常就在一起喝，可能昨天沒有工作所以早上就開始飲酒，沒想到竟發生這種事。

由於村子很小，警察馬上就找到行兇的陳姓男子，但陳男酒後語無倫次講不清楚，今天早上重新筆錄才得知大略狀況。

偵辦的鳳林警分局表示，西林村因為監視器密度很低，只有村子入口和派出所等少數地方有，事發地點又在巷內住家，也無人聽到當時情況，陳男實際刺死吳姓酒友的案發時間仍待檢方驗屍釐清，今天中午已依殺人罪嫌將陳姓男子送花蓮地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

西林村女子報案「家裡有人死掉」，警方到陳姓犯嫌家調查。（警方提供）

消防局將受傷吳姓男子送醫，但已回天乏術。（警方提供）

殺死酒友的陳姓犯嫌（右一黑色衣服）被帶去西林派出所調查。（警方提供）

兩人11日白天就開喝，中午前就醉倒在路邊睡覺，地上還有米酒和酒杯，被附近居民報警，沒想到後來陳姓男子（右邊黑衣）竟刺死吳姓男子（左上邊白衣）。（警方提供）

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