蔘藥行老闆藉中藥調理嘿咻人妻 判賠人夫百萬

蔘藥行老闆以中藥調理身體為由時常到婦女家診療，2人竟發生性行為，他還一度全裸，都被婦人丈夫裝設的監視器錄到，全部入鏡，高院判蔘藥行老闆應賠償戴綠帽的丈夫100萬元確定。（記者楊國文攝）

2025/06/12 14:35

〔記者楊國文／台北報導〕經營蔘藥行的吳姓男子，結識開設工作室為人進行骨架平衡的吳姓婦人，吳婦丈夫尤男無意間在住處旁超商撞見2人狀似親密，偷偷在家中吳女的工作室裝設監視器，果然錄到吳男到住處替吳女診療時，2人竟2度發生性行為，吳男有一次還脫光全裸和她共處一室，怒告吳男求償200萬元，吳男否認和吳女性行為，還辯稱全裸是「因為流汗、內褲溼透」，高等法院不採信吳男辯詞，認定吳男侵害尤男配偶權情節重大，且精神受到嚴重打擊而罹病，判賠100萬元確定。

尤男提告求償主張，和太太吳女於1992年結婚，育有2名子女皆已成年，吳女平時在其新北市住處開設工作室替人進行骨架平衡。3年多前，吳女經朋友介紹，認識想學習骨架平衡技能的吳姓蔘藥行負責人，吳女有時候也會介紹客戶給吳男。

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尤男指出，吳女在疫情期間確診，吳男以可協助她整骨及用中藥調理身體等理由，幾乎每天都會至吳女工作室找她，因不知有內情，不疑有他。

前年3月6日晚間，尤男接女兒下班後到家，臨時到住家旁超商買東西，驚見吳女和吳男聊天時互動親密，經查，吳男時常私下找吳女，為確認2人有無不軌，被迫只能在住處的工作室裝設監視器，竟發現吳男於前年4月4日、11日、18日與吳女在住處工作室內發生性行為；另外，同年5月29日晚間，吳女亦到吳男的蔘藥行幽會。

尤男指控吳男明知吳女是已婚身分，卻多次在其住處工作室和吳女發生性行為，已嚴重破壞其婚姻及家庭生活圓滿，侵害其配偶權，情節重大，也使他痛苦萬分，必須至身心科就診，請求吳男賠償精神慰撫金200萬元。

吳男和吳女不滿尤男求償，反控尤男涉嫌妨害秘密罪、違反個資法，新北地院偵查後，予不起訴處分。

新北地院審理時，吳男辯稱，不知吳女已婚，他雖曾到吳女工作室與她討論民俗調理等事，但沒有不正常男女關係；他堅稱，前年4月4日在吳女工作室全裸，是因為當天請吳女幫忙進行艾草針灸，須脫掉外衣、外褲，加上他流汗口渴且內褲溼熱，拜託吳女到住處幫忙倒水供他飲用之際，才請全身赤裸，後來，他已穿上褲子，並無曖昧關係。

法官傳訊尤男的女兒作證，她證稱在家人見過吳男多次，媽媽還介紹她是女兒，爸爸戴她回家時，和吳男見過幾次面，彼此都會打招呼，吳男確實知道媽媽己婚身份。

法官勘驗尤男在太太吳女工作室裝設的監視器，認定吳男前年4月4日全裸和吳女共處一室，2人並於4月11日、18日在吳女住處工作室發生性行為，已侵害尤的配偶權，判決吳男應賠償30萬元，尤男不服，上訴高等法院。

高院審理認為，吳男在尤男、吳女住處和吳女發生性行為，侵害尤男的配偶權情節重大，尤男還因此罹患「非特定適應障礙症」，可見其精神受到嚴重打擊，判決除一審的30萬元外，吳男應再賠償70萬元，共100萬元，全案確定。

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