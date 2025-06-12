台中高一生持木棍伏擊老師 被記兩大過仍否認施暴

木棒示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/06/12 13:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市某私立中學2名高一生，疑因上課講話大聲，遭隔壁班男老師斥責，10日晚間7時許竟趁黃姓老師上廁所時，持木棍伏擊狂K，黃師遭打爆頭連木棒都打裂，校方對2生處以兩大過處分，男生仍否認施暴，警方朝傷害罪嫌偵辦。

這起校園暴力事件起因爲高一生上工藝課時聊天太大聲，黃姓老師在隔壁班指導電子課，黃師出言制止，2名學生竟懷恨在心，10日放學後持木棒埋伏在廁所內，晚間7時10分許，黃師輔導電子科學生參加技藝比賽，走進廁所後遭到一陣狂毆，黃師頭部濺血連木棒都打裂。

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黃師遭木棍從背後襲擊，頭部、背部受傷忍痛尋求同事協助，並捂著流血頭部趕往醫院，經診治發現輕微腦震盪，所幸並無生命危險，黃師出院後趕往報警，轄區第六警分局獲報後朝傷害罪嫌偵辦，而校方也立即召開緊急會議，聯繫施暴學生家長到校說明。

校方表示，學生拒絕承認施暴，隨即召開獎懲委員會決議各處以兩大過懲處，同時啟動輔導機制，關懷師生身心狀況，校方也慰問老師受傷情況並調整課務於家中休養，後續依老師主張，學校主動提供相關資料配合調查。

校方強調，兩名涉案學生未成年，將持續宣導正向管教，暢通親師生溝通管道，為孩子教育而努力，以杜絕類似事件再度發生。

台中某私校高一生持木棍在廁所伏擊老師。（讀者提供）

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