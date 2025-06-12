中市1至3月行人車禍17死729傷無明顯降低 市警局：已有成效

台中市今年前三個月的行人車禍死傷人數，比去年同期無明顯降低趨勢，圖為路人闖紅燈挨撞畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/12 14:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕交通部道安總動員統計，今年1至3月交通事故，台中市行人交通事故死亡17人、受傷729人，比去年同期死亡17人、受傷737人，死亡人數無增減、受傷人數也僅減少8人，降幅僅1.1％，沒有明顯下降趨勢，不過，台中市警局交通警察大隊認為，上述數據顯示事故防制已有成效。

中市警局交通警察大隊強調，針對交通執法部分，台中市今年1至5月行人違規件數2722件，比去年同期899件、增加1823件，增幅202.78%，其中，以行人不依標誌標線號誌指示行進，以及行人不依規定擅自穿越車道，這兩項違規件數最多，警方將持續落實執行取締「行人正義大執法」的重點違規項目，提升民眾守法觀念。

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另外，中市警局也製作二支行人安全宣導影片，影片中剪輯各式行人交通事故，目的在讓社會大眾正視行人「一秒疏忽、終生遺憾」的嚴重後果，警方持續與民政及社政機關共同宣導，一同至樂齡中心、關懷據點等高齡者聚集場所播放宣導影片，期能建立正確的用路觀念。

宣導影片中不少真實案例顯示，行人本身違規行為，是造成事故的主要原因之一，包括行人未走斑馬線、在路段中違規穿越道路、在紅燈時違規穿越馬路、行人突然衝出馬路等，以上行為都對自身與用路人安全構成高度威脅，警方提醒，行人若擅自穿越道路等違反道路交通管理處罰條例，將處以新台幣500元罰鍰。

中市警局交通警察大隊製作短片，宣導行人守法觀念，圖為阿婆任意穿越馬路被汽車撞傷畫面。（記者張瑞楨翻攝）

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