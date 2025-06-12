中捷隨機殺人未遂犯洪淨聲請交保 有逃亡之虞延押2個月

二審判刑9年9月的洪淨聲請交保，高等法院台中分院以他有逃亡之虞駁回，並裁定延長羈押2個月。（資料照）

2025/06/12 13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲的護理專科學生洪淨，去年5月21日於台中捷運車廂隨機砍殺乘客，導致呂姓高中生與「長髮哥」許瑞顯受傷，台中地院一審依殺人未遂2次與恐嚇危害安全罪判刑10年，高等法院台中分院二審酌減3月，改判9年9月，目前羈押的他聲請交保，高等法院台中分院以他有逃亡之虞駁回，並裁定從本月16日起，延長羈押2個月。

洪淨去年5月21日持3把刀，於中捷車廂隨機砍殺乘客，造成呂姓高中生與被稱為「長髮哥」的許瑞顯2人受傷，判決書指出，他的行兇動機是學習不力，被師長指責而心生憤怒，構思於公眾場所殺害不特定人，造成社會大眾畏懼，以達毀滅自我目的，他知道去年5月21日是台北捷運鄭捷殺人十週年，遂於當天行兇，造成社會更加恐慌的效果，但在砍傷兩人後被乘客聯手制伏。

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洪淨一審時與長髮哥以100萬元和解，台中地院判刑10年，高等法院台中分院二審時，他也與呂生和解，金額未公布，約與長髮哥差不多都是100萬元，二審改判9年9月，酌減3個月，目前上訴三審中。

洪淨的羈押期限至本月15日止，他向高等法院台中分院聲請交保，但二審卻認為，洪淨觸犯殺人未遂重罪，可預期判決的刑度既重，逃亡的可行性愈高，有相當理由認定他有逃亡之虞，為確保他日後到庭接受執行，避免造成國家刑罰權難以實現的危險增高，並衡量他的人身自由，與所涉犯嫌對於社會的危害性，以及與國家刑罰權遂行等公益考量，認為他不能以具保等方式取代羈押，裁定本月16日起，延長羈押期間2月，可抗告。

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