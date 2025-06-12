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    屏東海神宮溺水3死！家屬質疑無管理 縣府：危險水域早有警告

    海神宮設有許多警告牌。（屏東縣政府提供）

    海神宮設有許多警告牌。（屏東縣政府提供）

    2025/06/12 13:25

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東三地門鄉海神宮11日發生3人溺斃，死者家屬質疑政府沒有管制，縣府交通旅遊處長黃國維表示，海神宮5年4起溺斃案造成6死1傷，因此縣府在現場設有許多的警告標誌，請民眾不要游泳戲水，但民眾仍然不遵守規定進入玩水，已請鄉公所邀請私有地主進行協調，希望對海神宮進行管理。

    海神宮是屏東知名的景點，因為地點在馬路旁，交通方便，以往常常吸引民眾前往戲水，但海神宮的溪潭水域危險，表面上溪水平靜無波，但溪水沖擊石頭成為壺穴會形成漩渦及吸力，相當危險，當地人都知道不要接近游泳，但仍有不少外地人前往玩水，歷年來已發生多起事故，因此縣府還設了相當多的警告標誌牌管理，但效果不彰，許多人還是不聽警告。

    黃國維表示，山區的管理相當複雜，牽涉的單位又多，10幾年前茂林國家風景區管理處曾邀集縣府、三地門鄉公所、地主協調，希望將海神宮納入管理，但因地主意見不同，最後失敗告終，只能提醒民眾進入私有地時要注意安全，而整合失敗的主因就在於海神宮都是私人的原住民保留地，除非地主同意鄉公所徵收或價購土地，否則根本難以管理，三地門鄉公所今晚將邀集地主協調，希望能夠研議出好的辦法管理。

    海神宮的溪水相當危險。（屏東縣政府提供）

    海神宮的溪水相當危險。（屏東縣政府提供）

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