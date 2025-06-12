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    代網遊玩家練功傳暗語「音樂上課」販毒 警循線逮2嫌

    代網遊玩家練功傳暗語「音樂上課」販毒，警逮2嫌，查扣大批毒品。（圖由民眾提供）

    代網遊玩家練功傳暗語「音樂上課」販毒，警逮2嫌，查扣大批毒品。（圖由民眾提供）

    2025/06/12 12:44

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄李姓男子專門為網路遊戲玩家代練提高級別，涉利用「音樂上課」等暗語販毒，吸引玩家買毒，再將毒品包裹快遞送毒，澎湖警方逮捕王姓藥腳，高市刑大聯手澎湖警方溯源，循線追到網遊代練玩家李男（30歲），並查獲供應毒品的葉姓藥頭（28歲），在李男家搜出170包毒品咖啡包、K他命39.7公克，以及55顆子彈、彈殼。

    據了解，澎湖縣警局少年隊日前查獲王男（39歲）向李男網購毒品，寄出地點來自高雄，澎湖警方會同高市刑大共組專案小組，發現販毒竟採超商店到店運毒包裹方式，警方循線在李男鳳山住處搜索，查獲大批毒品、存摺及5000元現金，疑為販毒所得。

    警方專案小組昨再向上溯源，逮獲另1名葉姓藥頭，據了解，葉男唆使在網路遊戲幫玩家代練功的李男，在遊戲對話框內誘使玩毒提振精神，繼續再上打遊戲或練功，並以手機微信通訊軟體，以「上音樂課」等暗語找尋想吸毒的玩家，再透過超商到店服務寄送毒品。

    李、葉2人訊後被依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦，檢方諭令各以5萬元交保候傳。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    代網遊玩家練功傳暗語「音樂上課」販毒，警逮2嫌查扣大批毒品。（圖由民眾提供）

    代網遊玩家練功傳暗語「音樂上課」販毒，警逮2嫌查扣大批毒品。（圖由民眾提供）

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