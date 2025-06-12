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    強搶瘖啞人士1000元現金 男竟直衝性工作區找樂子

    簡姓男子涉嫌強盜案件被逮，已被桃園地檢署提起公訴。（圖由警方提供）

    簡姓男子涉嫌強盜案件被逮，已被桃園地檢署提起公訴。（圖由警方提供）

    2025/06/12 12:20

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市簡姓男子今年3月18日凌晨在桃園區中正路、中華路口，強搶喑啞人士王姓男子手上握著的1000元現金，還攻擊王男臉部後，搭計程車逃逸直衝性工作區，花用他搶來的錢，警方獲報逮人時，簡男搶到的錢花得只剩204元，桃園地檢署已因強盜案件將簡男提起公訴。

    檢方調查，簡男（33歲）不務正業，常常與流落街頭的街友打交道，當天凌晨1點多，他發現王男身上有現金，甚至握了1000元在手上準備去買東西，就趁對方走經桃園區中正路、中華路口時，強搶1000元現金後逃逸。

    王男被搶後，氣得狂追簡男，好不容易追上攔停簡男後，簡男為了順利逃脫，動手毆打王男的臉部，還連續打了6下，簡男趁著王男被打得頭暈眼花時，趕忙逃開，急忙攔下計程車離開，檢方說，簡男搶得1000元後，付計程車錢趕到附近的1處性工作區，要求對方提供性服務。

    警方接獲王男報案後追查，循線逮獲簡男時，簡男已經將搶得的1000元花得僅剩204元，讓王男氣得半死。檢警偵訊時，簡男坦承強搶王男的金錢，並花費在尋找性服務上，桃檢今天（12日）偵結，已因簡男涉嫌強盜等案件，將他提起公訴。

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