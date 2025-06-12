詭異！男沒戴安全帽騎機車狂飆國道 全身扭動表情猙獰

男子騎機車闖國道還全身扭動，讓用路人看傻。（翻攝社會事新聞影音）

2025/06/12 12:14

〔記者湯世名／彰化報導〕超狂！1名男子昨天（11日）下午未戴安全帽騎乘白牌重機行經國道3號彰化路段，被一旁車輛的用路人目擊其邊騎車還邊全身扭來扭去，且表情相當猙獰，一路吶喊狂飆，用路人直呼「好詭異，他在幹嘛，喝醉了嗎」，國道七隊獲報派員趕往查看，發現該輛機車已下國道，立即依據影片中的車牌通知該騎士到案說明，並將開單告發。

有民眾昨天下午5點多開車行經國道3號南下206公里彰化路段時，發現路肩有1名未戴安全帽的男子騎乘機車行駛在路肩，男子不僅沿路狂飆，還全身不時扭來扭去，且近拍時還拍攝到男子嘴巴張開吶喊，表情相當激動而猙獰。用路人直擊此過程時直呼詭異、奇怪，看不懂該名男子為何騎機車上國道，最扯的是還全身扭動、表情猙獰。

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國道七隊據報後派員趕往現場查看，並未發現該輛機車行蹤，調閱監視器發現男子已自行下烏日交流道，將通知該騎士到案說明。警方並呼籲用路人高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路；依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路將處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

男子騎機車闖國道還全身扭來扭去，表情猙獰，狀似相當激動。（翻攝社會事新聞影音）

男子騎機車在國道狂飆還全身扭動張嘴吶喊，讓用路人看傻。（翻攝社會事新聞影音）

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