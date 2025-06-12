大飛哥走私5公斤K他命判10年半落跑 調查局與泰國合作跨海逮人

調查局駐泰法務秘書在泰國機場押解毒販黃立為（圖中）搭機返台。（調查局提供）

2025/06/12 13:05

〔記者王定傳／台北報導〕綽號「大飛」的毒販黃立為於2021年走私5.863公斤第3級毒品K他命來台，最高法院去年判他10年6月徒刑定讞，怎料，黃卻在執行前即潛逃出境，法務部調查局與泰國執法機關合作，今由調查局駐泰法務秘書、刑事局駐泰警務秘書共同押解黃立為搭機返台歸案。

調查局指出，黃立為在2020年間，自泰國訂購毛重5.863公斤的K他命後，以罐裝矽利康包裝做為掩飾夾藏，指示共犯覓得收件人頭，以5萬元代價收受毒品包裹，再委由不知情國際快遞業者於2021年間運送來台。

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本案經財政部關務署會同調查局台北市調查處共同偵辦，並移送台北地檢署起訴，最高法院去年1月依運輸第三級毒品罪，判處黃10年6個月徒刑定讞；怎料，黃卻在執行前潛逃出境，北檢去年8月15日對黃發布通緝，調查局於同年9月提列為外逃對象。

經調查局駐泰國法務秘書協請泰國執法機關協助追緝，查知黃於去年5月持用偽變造護照入境泰國遭警方逮捕、關押，今年5月31日黃員因服刑期滿送，至泰國曼谷移民局外國人拘留中心等待遣返。

調查局指出，經與泰方多次聯繫協調，終順利押解黃立為於6月12日搭乘中華航空班機返台，預計於下午3時30分抵達桃園機場，由台北處執行逮捕，並解送北檢歸案，展現跨國執法追緝外逃通緝犯決心。

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