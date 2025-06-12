2車追逐釀禍5人求刑7年 虎尾無端受波及截肢騎士反應曝光

無端遭撞導致截肢的陳男聽聞5人遭具體求刑7年，認為還是要看到時法院的最後判決，5人也要確實服刑。不然這隻腳應該不只7年對他而言並不是太公平。 （圖由民眾提供）

2025/06/12 11:37

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為著「10萬摳」......虎尾鎮中心高速競逐釀6人傷 涉案5人起訴

〔記者李文德／雲林報導〕去年9月雲林縣虎尾鎮一起2車追逐肇事，導致6人受傷。雲林地檢署今（12）日偵查終結，5人起訴，求刑7年。6名傷者中，無辜受波及的45歲陳姓騎士左膝以下截肢最嚴重，他聽聞案件終於起訴後表示，無端被撞斷一條腿，如今裝上義肢復健，心裡很不是滋味，將來只能透過司法途徑來解決。

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去年9月14日傍晚5點多，2輛白色轎車在虎尾鎮林森路二段高速行駛，兩車右轉進入忠孝路前，因車輛失控，險些撞進一家藥妝店，雖幸被電桿擋但波及無辜路人、騎士共6人，其中陳男左膝下截肢。

45歲陳男無故遭此橫禍，目前已回復上班，但回顧整起事件仍令他感到無奈。他說，當天下午下班騎車回家準備要去接小孩，在該路口等紅燈，沒想到兩輛車子直接撞上來，根本來不及閃開，現在事後回想心裡很不是滋味，也幸當時還沒載到小孩，否則後果會不堪設想。

陳男表示，當時無端被撞斷一條腿，裝上義肢大約復健近半年才逐漸適應，但原本的生活步已打亂，現在還處於低潮狀況。休養期間，對方不曾過問，自己也沒有聯繫方式可連絡，將來只能透過司法途徑來解決。

聽聞5人遭檢方起訴，求刑7年。陳男認為，雖起訴求刑，但也還是要看到時法院的最後判決，5人也要確實服刑。不然這隻腳應該不只7年來賠償，本來四肢健全的人如今生活都被打亂，但他們卻四肢好好去服刑後就沒事，對他而言並不是太公平。

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