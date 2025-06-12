連續潛入民宅偷不到財物 賊竟放火燒鞋子洩憤

桃園地檢署已因公共危險等案件，將張姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/06/12 11:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市張姓男子今年1月23日下午，發現八德區鄰近的住處居民都不在，便陸續潛入偷竊，豈料都沒偷到他滿意的財物，他因而氣得放火焚燒其中1戶住處內的鞋子與牆壁，還推倒路旁機車，被獲報趕來的警方逮個正著，桃園地檢署已因公共危險、竊盜等案件，將張男提起公訴。

當天下午2點多，張男（40歲）相中八德區力行街楊姓男子不在家，就拿了腳踏車的坐墊，破獲楊男住家正門玻璃後潛入，卻沒在屋內找到他滿意的財物，悻悻然離開。

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檢方調查，張男隨後到附近的廖姓女子住處，還拿起住處對面廟宇中燃燒的燭台，丟入廖女住處以確認當時確實沒人在家後，再大著膽子闖入屋內，卻再度沒找到他滿意的財物，而氣得拿出打火機焚燒廖女的鞋子與住處牆壁，造成廖女財物損失，但火勢自然熄滅，幸未延燒釀災。

張男離開廖女住家後，餘氣未消，看到路旁停放著蘇姓男子的機車，他又將機車推倒，路人發現後緊急報警，警方趕來時，張男兀自站在路旁發悶氣，被逮個正著。張男被逮後，坦承犯行，警方依法將他移送桃檢偵辦，桃檢今天（12日）偵結，已因張男涉犯公共危險、竊盜等罪將他起訴。

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