「拳上」賽後遭黑衣人毆打 「統神」出庭協助釐清案情

統神因參與「拳上」賽後卻遭黑衣人毆打，今以告訴人身分出庭。（記者王定傳攝）

2025/06/12 11:21

〔記者王定傳／台北報導〕「拳上2024」去年12月21日在台北小巨蛋落幕，最終由「蹦闆」呂育銓打下「亞洲統神」張嘉航勝出，賽後統神質疑比賽不公，卻遭黑衣人毆打，事後統神對施暴的36歲陳男以及20歲的李男提告傷害，今日以告訴人身分赴台北地檢署出庭協助釐清案情。

統神今日出庭時，面對媒體詢問「什麼事情來出庭？」統神回說：「拳上那件事情」，媒體詢問說：「怎麼那麼久？」，他也回說：「本來就那麼久，不然你以為台灣司法處理多快，事發至今約半年，差不多啊，不然要多快，這麼小的案件」，最後統神還問媒體：「你們在等誰？柯文哲喔？」隨即上樓開庭。

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「拳上2024」落幕後竟上演衝突，統神賽後要進入採訪室受訪，在經過蹦闆休息室時，竟遭到黑衣人包圍嗆聲，還被攻擊頭部，統神妻子「003」報警，北市松山分局警方獲報後隨即趕往現場處理。

統神事後在臉書上表示，「今天晚上打完拳上賽事的結果我輸了，我只是質疑裁判的評分標準，我認為這個評分並不公平，結果沒想到在去接受記者採訪的路上，經過蹦闆的休息室，就被嗆聲三字經辱罵還被攻擊後腦勺」。

統神強調自己願賭服輸，錢也會給蹦闆，「沒有必要再去做挑釁的言論，更甚者攻擊別人，因為我是拳擊外行人，所以我對裁判的評分有意見，是我個人的質疑，我真的不明白到底蹦闆的那些工作人員，有什麼好因為這個原因辱罵動手攻擊別人」，對於動手的人他一定會提告。

統神因參與「拳上」賽後卻遭黑衣人毆打，今以告訴人身分出庭。（記者王定傳攝

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