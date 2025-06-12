北檢外直播慘遭潑水踢打！四叉貓提告2男 今出庭

網紅「四叉貓」劉宇今日以告訴人身分前往北檢開庭。（記者王定傳攝）

2025/06/12 11:07

〔記者王定傳／台北報導〕國民黨在4月17日晚上，號召群眾前往台北地檢署外違法集會，當天網紅「四叉貓」劉宇也前往現場直播，不過期間卻遭人推擠拉扯、甚至往他頭上倒飲料；警方循線查出涉案的是41歲游姓男子與71歲趙姓男子，並依違反社會秩序維護法裁處；劉宇得知2人身分後提告傷害等罪嫌，今以告訴人身分赴北檢出庭協助釐清案情。

北檢偵辦藍營罷免綠委幽靈連署案，17日上午搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫號召黨公職和支持者晚間到北檢抗議，現場人員情緒一度激動，狀況頻頻；當晚四叉貓也到現場直播，但有許多不理性的群眾對他叫罵、推擠拉扯，甚至還有人往他頭上倒飲料，行徑誇張。

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四叉貓隨後在臉書發文表示，自己除了被淋飲料，還被人偷踢踢打，麥克風也被搶走；他也在文中譴責國民黨支持暴力行為，並點名台北市長蔣萬安在台北市非法集會，朱立倫護航黨內違法抄寫死人名冊。

警方事後檢視當天現場周邊的蒐證影像，循線查出涉嫌潑飲料者為游男，涉嫌推擠拉扯者為趙男，並傳喚2人到案說明，他們聲稱是因為不滿四叉貓平時直播亂講話，當天在現場看到他才一時氣憤「出手」；警方最後將游、趙分別依違反社會秩序維護法裁處，四叉貓得知2人身分後也表明：「我可以提告了」。

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