老公吵完架稱差點瞎掉 怒控岳母「拉偏架」索賠100萬

韓姓男子與老婆感情不睦，又怪岳母偏坦女兒，害他眼睛差點瞎掉。（情境照）

2025/06/12 11:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕韓姓男子常因孩子教養問題與老婆梁女發生爭吵，韓男認為每次吵架後，害他眼壓升高，讓原本患有眼疾的眼睛差點瞎掉，認為梁女沒有維持良好家庭氣氛，加上岳母也「拉偏架」只替女兒說好話，因此提告向母女倆求償100萬元，但法官認為，韓男無法證實眼睛問題與壓力有關，因此判他敗訴。

判決指出，韓姓男子與梁女於2010年結婚，婚後育有一個孩子，韓男指控，自從兒子出生後，夫妻倆常為了孩子的管教問題出現爭吵、冷戰、擺臭臉，而梁女每次吵完架後，都會請梁母來家裡「主持公道」，但岳母卻只會幫女兒說話，立場相當偏頗。

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2021年間，某次兒子放學回家前，梁女要求韓男把家裡電視遙控器藏起來，兒子到家發現無法看電視開始大吵大鬧，韓男指責梁女充耳不聞，讓他只能盡力安撫兒子情緒，更造成他的情緒也不穩定。

由於韓男患有眼疾，他認為每次吵架後，情緒不穩導致眼壓升高，視神經不斷受損萎縮的情況下，右眼視力僅剩0.2已接近失明，因此把自己眼睛問題怪罪到梁女和岳母頭上，認為他們沒有維持好家庭良好氣氛，讓他眼疾惡化，夫妻倆鬧到離婚，韓男因此提告向梁家母女求償100萬元，並要求她們至2042年5月前，每月要付2萬7千多元的精神慰撫金。

高雄地方法院審理時，梁女則反駁，指稱夫妻倆不太吵架，僅偶而因兒子看電視看太久，將電視關掉才造成兒子吵鬧，但次數有限，且她是為了維護兒子眼睛才關電視為，而韓男無業在家，長期看電視、滑手機、抽菸，才是視力受損的主要原因；梁母也說，自己只有到女兒家主持過1次公道，韓男眼睛出現問題與她無關。

由於雙方各執一詞，法官函詢醫院後，得知眼疾的原因眾多，其中年紀、種族、高度近視、家族史皆為危險因子，而韓男所稱的「長期情緒不穩」及「處於高壓環境」皆為不精準醫學用詞，無法評估是否因此導致病症加重，認定韓男無法證實眼睛問題與壓力有關，因此判他敗訴，可上訴。

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