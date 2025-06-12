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    誤信境外高薪職缺 航警即時攔阻詐騙陷阱

    航警在登機櫃檯前將廖男攔下。（航警提供）

    航警在登機櫃檯前將廖男攔下。（航警提供）

    2025/06/12 10:52

    廖姓男子透過社群平台 Threads 結識網友，對方聲稱可介紹東南亞高薪賭場工作。廖男搭機就任前，其妻察覺異狀報警，航警於6月2日於桃園機場成功攔阻，避免落入跨境詐騙陷阱。

    據了解，對方聲稱可安排赴東南亞賭場工作，無需經驗即可月領10萬元新台幣薪資。就在廖男準備搭機前往泰國，再轉赴寮國上工之際，還好妻子察覺異狀，緊急報警求助，航警在報到櫃檯將正在辦理登機資料的廖男攔下，並以近期相關詐騙案例勸說後，廖男才打消登機念頭。

    廖男表示未與對方正式見面，賭場博弈工作資訊也不甚了解，但對方以高薪為誘餌，持續遊說出國。航警對廖男表示，這是典型的人口販運模式，到了機場向家人報平安後，手機、護照就會被集團收走，與家人完全斷絕聯繫，有很高的機率是沒辦法回來的。

    航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，近期已有多起類似案件，詐騙集團透過社群媒體散布假工作機會，誘騙民眾前往東南亞國家從事非法工作，甚至被限制人身自由。航空警察局呼籲民眾提高警覺，勿輕信網路高薪工作訊息，如有疑慮可隨時向110報案專線或165反詐騙專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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