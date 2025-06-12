為著「10萬摳」......虎尾鎮中心高速競逐釀6人傷 涉案5人起訴

去年9月虎尾鎮一起2車追逐案件導致6人受傷，雲林檢警追查發現，林姓男子等5人因協調10萬元債務不成而釀禍，雲林地檢署今偵查終結依法起訴。 （資料照，記者李文德攝）

2025/06/12 11:04

〔記者李文德／雲林報導〕去年9月雲林縣虎尾鎮一起2車追逐案件，導致6人受傷，其中1人面臨截肢。雲林檢警追查發現，林姓男子等5人是因協調10萬元債務不成而釀禍。雲林地檢署今偵查終結起訴，並建請法官至少量處7年有期徒刑。

去年9月14日傍晚5點多，2輛白色轎車在虎尾鎮林森路二段一前一後高速奔馳，右轉進入忠孝路前，因車輛失控，險些撞進一家藥妝店，雖幸被電桿擋但波及無辜路人、騎士共6人，其中陳男左膝下截肢。

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檢警查出，25歲林男、24歲張男及21歲曾男，受友人「阿姐」請求，到虎尾鎮林森路二段某檳榔攤與30歲廖姓男子商談10萬元的債務，最終因談判結果不合，廖男乘坐31歲陳姓男子駕駛的車輛離去，林男等3人見狀不滿，駕車追逐。

兩輛車從檳榔攤高速追逐至藥局路程大約1.4公里，張男一度打開車窗，手持球棒朝對方車輛敲擊，造成右後照鏡損壞。在對方車內的廖男見狀後，唆使陳男反撞張男一方乘坐的車輛，最後雙方車輛雙雙失控衝撞藥局，造成多人受傷，甚至藥局的廣告燈箱也毀損。警方獲報後立刻到場處理，並在現場查扣2支球棒。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，林男等5人僅因私人債務，就在人車頻繁的虎尾鎮內道路追逐及碰撞行為，導致無辜民眾受傷，甚至造成重傷害，行徑惡劣，嚴重危害公共安全，依妨害公眾往來安全致重傷罪、過失致重傷害等罪嫌將5人提起公訴，本件檢察官林穎慶向雲林地方法院具體求刑，請求至少量處7年有期徒刑。

去年9月虎尾鎮一起2車追逐案件導致6人受傷，雲林檢警追查發現，林姓男子等5人因協調10萬元債務不成而釀禍，雲林地檢署今偵查終結依法起訴。 （資料照，記者李文德攝）

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