桃警科技執法中心歡迎學生等團體 報名體驗VR虛擬實境操作

學生們可多利用暑假到桃園市政府警察局交通警察大隊科技執法中心體驗VR虛擬實境操作。（資料照）

2025/06/12 10:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局交通警察大隊於大園區設置科技執法中心，除匯集市內所有科技執法設備資料外，也設置多功能教育園區，透過沉浸式交通教育環境與設備來提升民眾的交通安全意識，大隊長李維振說，迎接暑假來臨，歡迎各級學校達15人成團報名，預約每週2、週4上午10點與下午2點半到該中心導覽並體驗各項設備。

李維振說，警方以「OPEN HOUSE」為理念打造科技執法中心多功能教育園區，盼透過專業講座、事故預防宣導、VR虛擬實境操作體驗等3大主軸，讓民眾理解交通事故的成因與防制作為，以強化人本交通與科技執法理念的推廣。

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其中VR虛擬實境操作體驗部分，設計25項常見交通樣態如機車占用行車道、行人未依規穿越等情境，讓民眾透過身歷其境方式，學習防禦駕駛觀念，並強化危險辨識、反應能力等。

李維振說，科技執法中心位於大園區園3街180號2樓，除歡迎各級學校成團報名外，也歡迎機關、社區、一般團體報名參觀，15人以上成團可預約每週2、週4上午10點與下午2點半免費導覽並體驗各項設施，可洽（03）386-5763、386-5807等電話查詢。

民眾可洽桃園市政府警察局交通警察大隊科技執法中心，成團報名體驗VR虛擬實境操作。（資料照）

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