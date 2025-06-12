亞太易安特隱瞞中資招攬客戶 登記負責人起訴

台北地檢署。（資料照）

2025/06/12 10:16

〔記者王定傳／台北報導〕亞太易安特公司涉隱瞞具有「新湃區塊鏈」公司中資背景，在台招攬民眾使用「Bitassets虛擬通貨交易平台」，進行虛擬通貨交易等業務活動，台北地檢署今依違反兩岸人民關係條例，起訴當時的亞太易安特登記負責人郭柏村，至於該公司前負責人胡志龍涉以500萬元充作股東股款，等完成公司登記後再予以回收，涉資本不實，被依違反公司法、商業會計法及刑法偽造文書罪嫌起訴。

檢方調查，2018年間，胡男想要在我國設立虛擬貨幣交易所，遂與中國浙江新湃區塊鏈公司員工高彥翔合作，約定高及新湃區塊鏈公司提供架設虛擬貨幣交易所的技術，胡負責在我國設立亞太易安特公司，以經營「Bitassets虛擬通貨交易平台」。

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檢方查出，胡涉嫌先把500萬元資金匯入亞太易安特公司帳戶內，充作股東應繳納股款，委由不知情會計師出具資本額查核報告書，表明已收足股款，並持登記申請書、股東同意書、資本額查核報告，向台北市政府申請登記該公司的實身資本額為500萬元，等完成公司設立登記後，再回收款項。

檢方調查，2018年間，胡決定退出亞太易安特公司經營，高彥翔因此找上郭柏村，請郭出名擔任負責人；郭知道該公司實際上是由新湃區塊鏈公司所控制，且知悉新湃區塊鏈公司未取得我國主管機關的許可，就逕自從事營業活動，仍於2018年12月起至2023年11月間同意擔任負責人，並獲取104萬元報酬。

檢方查出，郭擔任亞太易安特供期間，亞太易安特文件用印，均需透過「DingTalk（釘釘）平台」交給新湃區塊鏈公司層層簽核裁可，且人事、財務、業務等問題，也都須新湃區塊鏈公司同意，若發生營運資金短缺問題，高也會透過第三方匯兌方式提供資金。

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