少女缺錢下海4個月 210名尋芳客「吃幼齒」慘了

少女小美缺錢花用接客210次。示意圖（資料照）

2025/06/12 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕16歲少女小美（化名）缺錢花用，她上網結識謝姓男子後，由謝男擔任經紀人，安排小美在台中、高雄等地接客，4個月來，至少210位尋芳客「吃到幼齒」，謝男被依意圖營利而容留使少年為有對價之性交行為罪判刑1年10月，至於尋芳客部分則依違反兒少法另案偵辦中。

判決指出，2021年9月，謝姓男子透過微信結識小美，兩人聊天中，謝男得知小美缺錢花用，於是主動向小美發出邀約，要幫她介紹陪酒工作，小美答應後，先被謝男以嘿咻一次1萬8千元為代價，安排到高雄某汽車旅館與身分不詳的男子「試車」，小美完成交易後，謝男從尋芳客得到滿意回覆後，於是積極幫小美安排下一步。

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謝男發現，台中暗黑市場交易活絡，於是主動找上在台中經營應召站的「源哥」吳男（所涉違反兒童及少年性剝削防制條例犯嫌另移轉管轄），由吳男安排小美從2021年12月至隔年1月，在台中地區接「爸爸活」，小美平均每天要接3、4位客人，在台中至少與150位尋芳客發生過性行為，但也賺到37萬5千元。

2022年1月，吳男意外發現小美未成年，趕緊連絡謝男把小美帶走不想惹麻煩，謝男只好帶著小美回到高雄，並安排小美到綽號「17」的吳姓男子（所涉違反兒童及少年性剝削防制條例犯嫌另行通緝偵辦）的應召站工作，吳男安排小美在高雄、屏東等地接客，1個半月期間，每天最少有一位客人、最多接6位客人，期間共接客60次，小美也從中賺到13萬8千元。

2022年3月，小美疑與謝男鬧翻，她跑去警局報案提告，檢警介入調查並逮捕謝男等人。高雄地檢署偵辦時，謝男否認犯行，辯稱自己只有把小美當貼身助理，沒有安排她到應召站上班，小美去接客都是她自己安排，與他完全無關；但高雄地方法院審理時，謝男改口坦承犯行，被依意圖營利而容留使少年為有對價之性交行為罪判刑1年10月，至於210位尋芳客與未成年少女性交易部分，則依違反兒少法另案偵辦中。

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