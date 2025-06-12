「攜手防詐．梵谷盃」繪圖徵稿活動 即起至7/15收件

梵谷盃反詐騙繪圖徵稿活動。（圖由警方提供）

2025/06/12 09:47

〔記者歐素美／台中報導〕詐騙案件層出不窮，根據內政部警政署165打詐儀表板統計，光今年4月全台受理詐騙案件件數達1萬5961件、財損金額高達76億5244萬元，台中市豐原警分局為加強防詐，舉辦「攜手防詐．梵谷盃」繪圖徵稿活動，投稿日期自即日起至至7月15日截止，最高可獲5000元禮券。

豐原警分局舉辦「攜手防詐．梵谷盃」繪圖徵稿活動，民眾可以生活中所聞、所遇各類詐騙情境為主軸，設計繪製防詐騙相關宣導圖文，共分為社會、高中職、國中、國小4種投稿組別，各組將評選出特優1名、優等2名、甲等名、佳作3名，分別頒與獎金5000、1500、1000元等值禮券及精品濾掛咖啡禮盒。

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警方表示，投稿作品統一規格尺寸為八開，不限紙張類別、繪圖方式，水墨畫需自行裱貼於襯紙上，其餘皆不需裱框，畫具及顏料素材不拘，限平面手繪創作（不含AI、電腦繪圖、相片合成），每人以1件作品為限，投稿時間至7月15日截止，請將報名表、投稿作品郵寄至「台中市政府警察局豐原分局偵查隊收（豐原區中山路225號）」，作品切勿摺疊應平整放置於信封內，並於信封封面註明「反詐騙繪圖徵稿活動」。

相關報名表資訊，可於豐原警分局臉書粉絲專頁「豐原警好讚」貼文所提供之雲端資料夾可下載！

豐原警分局長林大為表示，經警政署打詐儀表板統計假投資、網路購物、假買家騙賣家為目前前三大高發詐騙手法，為致使民眾重視防詐議題、持續強化民眾防詐意識，豐原警分局今年度再續前緣將防詐宣導結合藝文活動，邀請民眾共襄盛舉，響應全民共同識詐防詐。

梵谷盃反詐騙繪圖徵稿活動，獎勵名額。（圖由警方提供）

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