雙重懲罰？跨越雙黃線還要加罰未打方向燈 警方說話了

《愛秀水說秀水》版主黃明昌，因為跨越雙黃線被檢舉開單，但他發現罰單卻要加罰未打方向燈。（黃明昌提供）

2025/06/12 06:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣網路社群《愛秀水說秀水》版主黃明昌，因為跨越雙黃線被檢舉開單，但他發現罰單卻是雙重懲罰，竟然加罰未打方向燈，必須繳納2100元罰款。鹿港警分局表示，這部分有請示過彰化監理站，因為跨越雙黃線與變換車道未使用方向燈，有2項違規事實，必須依規定開罰。

黃明昌指出，這張罰單是他在5月1日傍晚行經秀水鄉水尾巷，他記得當天他是開車去親友家，水尾巷是鄉道，他從被檢舉的照片看到自己車輛確實是跨越了雙黃線，這項違規被開罰900元，他能夠接受，但是為何還要被罰「未打方向燈」1200元，實在令人難以理解。

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鹿港警方表示，警方接獲民眾檢舉，都會檢視相關影像與照片的資料，根據其違規行為來開單。

由於未打方向燈跨越雙黃線的行為，就是同時違反道路交通管理處罰條例第45條與第42條，也就是未依規定駛入來車道罰款900元，未依規定使用方向燈罰款1200元。

警方強調，依照規定只要是變換車道就要打方向燈，就算是跨越雙黃線，也還是要打方向燈。因此，跨越雙黃線又未打方向燈，這部分有請示彰化監理站，認為在有2項違規事實下，都必須依規定開罰。

對於警方的說明，黃明昌強調，違規是事實，希望自己錯誤經驗可以跟大家分享，希望人人上路都要遵守交通規則，避免重蹈覆轍。

《愛秀水說秀水》版主黃明昌，因為跨越雙黃線被檢舉開單，但他發現罰單卻要加罰未打方向燈。（黃明昌提供）

《愛秀水說秀水》版主黃明昌，因為跨越雙黃線被檢舉開單，但他發現罰單卻要加罰未打方向燈。（黃明昌提供）

彰化縣秀水鄉水尾巷。（取自GOOGLE MAP）

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