獨家》高雄港勤拖船貓鼻頭失控擱淺 海巡急救援

拖船擱淺在恆春半島貓鼻頭海域。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/12 05:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕受蝴蝶颱風外圍環流影響，一艘高雄拖船為避風駛入恆春半島海域，不料拖船與平台昨天晚上雙雙擱淺於貓鼻頭岸際，場面驚險。海巡署獲報後迅速展開救援，派出海巡艇與岸巡人員到場戒護，嚴防油料外洩與環境污染，高雄港勤451號拖船也火速馳援，搶救行動正如火如荼進行。

據了解，高雄港勤501號拖船6月10日自高雄港出發，拖帶海上平台前往蘭嶼，卻在返航途中疑因颱風外圍環流引發強風巨浪，導致船隻在貓鼻頭附近海域失控擱淺。現場海象惡劣，風浪洶湧，拖船與平台卡在岸際岩礁間，動彈不得。海巡署接獲通報後，立即派遣海巡艇趕赴現場，並動員岸巡人員封鎖周邊區域，確保安全。同時，港勤451號拖船已從高雄港出發，預計協助脫困作業。

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當地居民目擊擱淺畫面，直呼「從沒見過救援的船隻卡在岸邊！」救援單位表示，目前首要任務是穩定船體，防止進一步損壞，並嚴密監控是否有油料外洩風險。

恆春威鯨救難協會指出，蝴蝶颱風雖未直接登陸，但其外圍環流對南部海域影響顯著，呼籲船隻及民眾注意安全。

拖船11日深夜擱淺在恆春半島貓鼻頭海域，海巡戒護油料勿外洩。（記者蔡宗憲攝）

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