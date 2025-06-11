屏東萬丹嚴重車禍 屏科大學生畢業前夕不幸身亡

屏縣萬丹鄉11日發生汽車與機車車禍。（警方提供）

2025/06/11 23:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉大昌路今天（11日）發生一起汽車與機車的嚴重交通事故，22歲曹姓男騎士送醫不治，他是屏東科技大學應屆畢業生，再過3天就是畢業典禮。

屏東警分局表示，萬丹鄉今天（11日）上午約8時許，於大昌路與大圳路口發生一起嚴重交通事故，一輛由49歲黃姓女子駕駛的自小客車沿大圳路南往北直行，另22歲曹姓男機車騎士沿大昌路由東往西直行，雙方於路口發生碰撞，造成曹姓騎士傷重送醫搶救仍不治身亡。

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黃姓女駕駛經實施酒精濃度測試，酒測值為0，曹姓騎士昏迷無法酒測待法醫相驗報告，警方已調閱相關影像釐清事故發生原因。

據了解，22歲曹姓騎士是屏科大社工系應屆畢業生，本週六（6月14日）學校就要舉行畢業典禮，今天是在上學途中發生車禍，他來自原住民地區來義鄉，屏東縣府原民處獲悉將協助後續急難救助與關懷。校方也表示，第一時間校安人員立刻前往醫院，並完成校安通報，同時聯繫家長、系主任、班導師等，協助急難慰問金、平安保險等申請，也啟動班級心理輔導，學校深表遺憾與不捨，也將持續加強學生交通安全觀念。

屏東警方呼籲，民眾行經路口務必減速慢行、確實遵守交通號誌及相關安全規則，以保障自己及他人生命財產安全。為防制重大交通事故發生並提升用路人安全意識，警方將加強取締超速、闖紅燈、無號誌路口不停讓、未禮讓行人以及未戴安全帽等違規行為，期能有效降低事故發生率，避免類似憾事重演。

萬丹鄉大昌路與大圳路口發生一起嚴重交通事故，機車倒地。（警方提供）

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