金門快艇走私拒檢又逃逸 檢方起訴11嫌

金門海巡隊對走私船執行安檢工作。（金門地檢署提供）

2025/06/11 23:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署調查張姓等4名男子駕船非法越界至中國，並涉嫌與中國船隻走私交易，再循線追出吳姓船主等7人，總計11名嫌犯，其中7人聲押禁見獲准，4人具保候傳，全案今天偵結，以涉犯兩岸人民關係條例罪嫌提起公訴。

海巡署艦隊分署第九海巡隊4月16日偵獲張姓男子駕船搭載另2名張姓男子、1名劉姓男子，駛出金門禁、限制水域，進入中國水域，海巡隊巡防艇開啟警示燈光及鳴笛，示意走私船停船受檢，未料該船規避檢查、加速逃離；海巡發現該走私船仍於金門南方海域24浬處與中國人民所駕船舶併靠，將船上所載不明走私貨物搬至中國船舶。

請繼續往下閱讀...

第9海巡隊調度巡防艇加入圍捕，在同日晚間11時逮獲張男等4人並登船檢查，連同船上查獲的智慧型手機1支、無線電2組及包含雷達、電子海圖與探魚機功能的電子儀器1組，一併移送金門地檢署偵辦。

檢方表示，後續由檢察官張維哲指揮第9海巡隊並帶隊拘提、搜索查獲相關事證，循線追出走私船所有權人吳男，並扣得曳引機、堆高機及舷外機等物，再追出駕駛曳引機及搬貨、把風的歐姓男子、私貨貨主及貨主員工陳男、丘男、張男、郭男及提供倉庫供堆放私貨的邵男等人。

檢方調查指出，4月16日，吳嫌等11人，由吳提供走私船隻，邵男以5000元代價提供鐵皮倉庫，下午由陳男、郭男運送以保麗龍箱包裝，內容不詳的貨物約20箱，另丘男指示張男將數袋白色麻布袋送至倉庫，吳再指揮郭、歐、劉及4名張姓男子，將貨物搬入走私船駕駛座前後，以遙控器開啟密艙，完成出海走私準備。

檢方指出，吳並指揮歐男駕駛曳引機，將走私船舶拖至陸軍據點的寒舍花岸際，隨後由張男擔任船長搭載3人未經檢查出海。張男駕船逃逸過程，還打電話給吳男通報，要求歐男駕駛曳引機前往寒舍花岸際，以準備將走私船舶拖引回倉庫，但因有海巡人員埋伏守候，走私船無法靠岸，吳指示張男四處繞行，試圖混淆海巡追查，張男並將走私船舶的密艙遙控器拋入海中。

檢方表示，走私船於逃逸過程燃油將耗盡，吳男另駕他船趕往併靠補充油料，還企圖將留有犯罪事證的手機交給他人，仍被眼尖海巡人員發覺。

金門海巡隊查獲的走私快艇。（金門地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法