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    輕輕鬆鬆、櫻櫻美代子 基隆市警局大廳新裝亮相

    基隆市警察局近來大力裝修門面，在大廳樓梯旁新購一株青松，取其諧音輕有輕鬆取其諧音，有輕鬆的吉祥象徵。（記者林嘉東攝）

    基隆市警察局近來大力裝修門面，在大廳樓梯旁新購一株青松，取其諧音輕有輕鬆取其諧音，有輕鬆的吉祥象徵。（記者林嘉東攝）

    2025/06/11 21:58

    〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局大力裝修門面，眼尖民眾發現市警局大廳樓梯兩側新購置兩株樹木，一株是青松、一株是櫻花樹，吸引洽公民眾駐足拍照；警員透露取其諧音，有輕輕鬆鬆、櫻櫻美代子的意味，希望都能平平安安、順順利利。

    此外，大廳內2根 4公尺高的圓柱，也換上手拿衝鋒槍、手槍全副武裝的霹靂小組、刑警等巨幅人像照片，一左、一右，宛如臺灣寺廟中常見的武門神秦叔寶與尉遲恭。有警員打趣的說，全台警力吃緊，看守警局大門的警員在值深夜勤務時，有了這兩張照片在後面當靠山，就不覺得形單影隻；外人路過市警局，看到這2 張全副武裝的巨幅人像照，也會產生一定嚇阻效果。

    基隆市警局為迎接6月15日警察節，市警察局今天上午 10 在大禮堂頒獎表揚模範警察與績優警員，市長謝國樑、市議會議長童子瑋、副議長楊秀玉、警友會理事長等人都應邀到場頒獎，與會人員一進入市警局，明顯感受基隆市警局整個煥然一新。

    基隆市警局長林信雄今年1月上任後為改造基隆市警局，積極協調各單位，不僅添購松樹、櫻花樹、換上巨幅刑警照妝點市警局門面，在電梯入口處添購咖啡機，與咖啡雅座，讓前來洽公的民眾有賓至如歸的感受，另重新粉刷餐廳兩側牆面，彩繪魚群、鯨魚等海洋生態明亮色調，一改先前牆面老舊斑駁的印象。

    此外，原本裝設在市警局大門外，用來擋住闖入車輛的不鏽鋼防撞圓柱，因距離大門樓梯仍有一段距離（至少可供停放2輛小貨車）；林信雄上任後，向市政府申請取得路權後，將防撞圓柱往內縮至樓梯前，空出的空間作為外送車輛停車之用，解決以往外送車輛到市警局送貨，影響周邊道路通行的現況。

    基隆市警察局近來大力裝修門面，在大廳樓梯新購置櫻花樹，取其諧音有盈盈沒代誌的吉祥象徵。（記者林嘉東攝）

    基隆市警察局近來大力裝修門面，在大廳樓梯新購置櫻花樹，取其諧音有盈盈沒代誌的吉祥象徵。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局大廳內2根 4公尺高的圓柱，近來換上手拿衝鋒槍、手槍全副武裝的霹靂小組、刑警等巨幅人像照片，一左、一右，宛如臺灣寺廟中常見的武門神秦叔寶與尉遲恭。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局大廳內2根 4公尺高的圓柱，近來換上手拿衝鋒槍、手槍全副武裝的霹靂小組、刑警等巨幅人像照片，一左、一右，宛如臺灣寺廟中常見的武門神秦叔寶與尉遲恭。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局原本裝設在市警局大門外，用來擋住闖入車輛不鏽鋼防撞圓柱往內縮，提供外送車輛停放。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局原本裝設在市警局大門外，用來擋住闖入車輛不鏽鋼防撞圓柱往內縮，提供外送車輛停放。（記者林嘉東攝）

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