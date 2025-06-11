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    涉貪前警政監林明佐淪「半殘人」 法院裁定1500萬交保

    台中地院認為林明佐罹患惡性腫瘤，他雙肢無力，無法獨力行走，非保外治療顯難痊癒，裁定1500萬元交保。（記者張瑞楨翻攝）

    台中地院認為林明佐罹患惡性腫瘤，他雙肢無力，無法獨力行走，非保外治療顯難痊癒，裁定1500萬元交保。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/06/11 19:42

    〔記者張瑞楨／台中報導〕被控當九州博弈集團「內鬼」，涉嫌貪污的前刑事警察局警政監、前台中市警局刑警大隊長林明佐，以自己生病、大小便失禁等理由聲請交保，雖於今年3月一度以1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他再度羈押至今，台中地院本月6日才裁定他延長羈押2個月，但林以罹患惡性腫瘤等理由聲請交保，台中地方法院認為他雙肢無力，無法獨力行走，非保外治療顯難痊癒，今天裁定1500萬元交保。

    台中地院裁定，林明佐因違反貪污治罪條例等案件，中院裁定提出1500萬元保證金後，准予停止羈押，限制住居，並限制出境、出海8月，應遵守下列事項：1.不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為；2.應於每週一、三、六上午7時至12時之間至指定警局報到各1次；3.應於每日上午7時至12時，在限制住居地址門牌號碼前，以命持用之科技監控個案手機拍攝自己面部照片，同步傳送至科技設備監控中心，定期向本院報到；4.除維持日常生活及職業所必需者外，未經中院許可，不得從事與治療目的顯然無關之活動。

    至於交保理由，台中地院指出，林明佐羈押原因及必要性雖仍存在，但合議庭審酌他罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，已接手術，陸續就醫診療後，醫師建議於放射治療後1至3週內進行「硼中子捕獲治療」，上述BNCT治療有其必要急迫性，法務部矯正署台中看守所無法提供，另外，林於治療後，目前雙肢無力，無法獨力行走，可認定他因罹惡性脊髓腫瘤等疾病，非保外治療顯難痊癒。

    中檢去年（2024年）起訴指控，林明佐涉嫌接受九州犯罪集團總裁陳政谷、同居人徐培菁（曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長，有「台灣最美董座」之稱）等人供養或賄賂，徐培菁匯款20萬元給林明佐零花，以每月8萬200元租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林明佐免費使用，林明佐調任刑事局警政監後，徐又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓」套房給林明佐，檢方認定林明佐不法所得高達6616萬餘元（包含1216萬餘元來源不明財產）。

    林明佐去年9月起，多次以自己罹患罹患腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理等理由聲請交保，今年3月台中地院雖一度裁定他1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他於4月15日再度羈押，至今已經將近2個月，台中地院本月6日裁定延長羈押兩個月，但林於11日聲請交保獲准。

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