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    溯溪聖地再傳憾事！ 屏東海神宮3男溺水不治

    消防人員共救起3名男子。（屏縣消防局提供）

    消防人員共救起3名男子。（屏縣消防局提供）

    2025/06/11 19:04

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕以溯溪、戲水聞名的屏東縣三地門海神宮，今天（11日）下午傳出遊客溺水意外，3名年約38歲到44歲的男子被消防人員救起後，均無呼吸心跳，送醫搶救仍不治；2020年8月海神宮也曾發生2死溺水案。

    屏縣消防局表示，今天（11日）下午海神宮傳出遊客溺水意外，在停車場往上步行約30分鐘處有民眾戲水溺水，據報後立刻派遣三地門、高樹、里港、特搜及第一大隊，並啟動雙軌派遣高級救護隊，共計11車17人前往。

    現場由消防局長李彬正指揮，下午4時25分確認溺水者有3人，4時35分將3名男性溺者救起，均呈現OHCA狀態，立即就近送至高樹鄉的醫院。

    3人送醫搶救至傍晚，均宣告不治，警方表示，目前初步掌握3人均為高雄人，3人是朋友相邀戲水，目前要等家屬到場，才能確定身分，全案調查中。

    海神宮位於屏東縣三地門鄉青山村沙漠溪溪谷中，有峭壁、水潭等峽谷景致得名，是屏東縣熱門溯溪景點，因屬峽谷形也暗藏漩渦等危險，2020年就曾經傳出3起溺水意外，造成3人死亡，其中發生在8月的是2人同時遇難，當時為1男1女，也是朋友關係。

    消防人員到場搶救。（屏縣消防局提供）

    消防人員到場搶救。（屏縣消防局提供）

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