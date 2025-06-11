歡慶警察節 黃偉哲表揚3台南市模範警察致敬

南市警察獎章服務滿30年由督察員呂宏生（右）代表受獎。（記者楊金城攝）

2025/06/11 18:58

〔記者楊金城／台南報導〕向警察致敬，台南市警察局今天（11日）下午舉辦慶祝警察節表揚大會，由市長黃偉哲頒獎表揚南市3位模範警察，他說，台南市治滿意度、全國打詐成績第一名，要感謝南市全體警察的用心、辛苦付出、警眷的體諒和支持、協勤5民力（義警、民防、義交、守望相助隊、志工）支援。

白河警分局偵查隊副隊長王鐘民、麻豆警分局防治組長吳俊忠代表南市警局獲得全國模範警察榮譽，明天將由警政署署長張榮興表揚；獲得南市模範警察的是刑大行政組組長王連春、新營分局偵查隊偵查員張絢鈞、新化偵查隊偵查佐林立峯。

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黃偉哲並表揚服務滿30年、20年、10年績優警察獎章代表督察室督察員呂宏生、第五分局警員黃宗明、麻豆分局警員馬汶琪。

包括南市模範警察、警察獎章、破案有功和績優民力，今天計有121位受獎。

黃偉哲指出，慶祝警察節，他代表全體市民向勞苦功高的警察、協勤民力、警友及在背後支持的警眷們，致上最高敬意及謝意，呼籲市民全力支持及協助警察共同維護社會治安。

黃偉哲特別舉南市治安滿意度和打詐成績全國第一、警政署連2期「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』（宣導教育）執行計畫六都特優，讓市民有感，警察的付出和全力保護人民的財產值得各界肯定。他說，南市將持續以「打詐、緝毒、掃黑」為治安重點，並做好交通和為民服務工作。

南市警察局局長林國清指出，南市今年1月至5月共緝獲詐欺車手517人，破獲集團性詐欺115件1130人；查扣不法所得4902萬元，有效攔阻詐騙件數1253件，總阻詐金額6億1392萬元，成效卓著。

議員吳禹寰並代表議長邱莉莉頒發慰勞金向警察表達感謝之意。

模範警察的警眷上台分享得獎的喜悅。（記者楊金城攝）

南市3位模範警察刑大行政組組長王連春（右二）、新營分局偵查隊偵查員張絢鈞（右一）、新化偵查隊偵查佐林立峯（左二），由市長黃偉哲（中）、警察局局長林國清（左一）表揚。（記者楊金城攝）

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