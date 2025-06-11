政院南辦副執行長陳慧玲涉詐領助理費 與夫婿蔡燈財羈押禁見

行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，擔任議員期間涉詐領助理費，被收押禁見。（記者劉禹慶攝）

2025/06/11 18:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，擔任澎湖縣議員期間，被檢舉涉嫌詐領助理費，10日被廉政署帶回澎湖地檢署偵辦，她與夫婿蔡燈財（時任陳慧玲助理）拒絕夜間偵訊，今（11日）澎湖地院羈押庭，裁定2人羈押禁見。

全案由澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠，指揮法務部廉政署南部地區調查組，偵辦前議員陳慧玲等人，涉嫌利用人頭詐領助理費案，10日持澎湖地院核發搜索票執行搜索，並傳喚相關被告及證人共6人到案。

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經偵訊後，認被告陳慧玲、蔡燈財雖坦承部分犯行，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款，利用職務機會詐取財物等罪嫌犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，陳慧玲、蔡燈財今日經澎湖地院裁定羈押禁見。

陳慧玲曾任民進黨澎湖縣黨部主委、馬公市代表、澎湖縣議員等職務，本屆投入澎湖縣長民進黨初選，雖敗於縣長陳光復之手，但隨後出任行政院南部服務中心副執行長，仍積極返鄉服務，被視為可能成為澎湖首任女縣長的政壇明日之星，卻傳出涉嫌詐領助理費，讓外界相當震驚。至於夫婿蔡燈財，是現任民進黨澎湖縣議員蘇育德助理，號稱澎湖政壇智多星。

陳慧玲、蔡燈財羈押禁見。（記者劉禹慶攝）

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