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    1年破8起運輸、販毒案 金城分局偵查佐黃柏翰當選模範警察

    金門縣副縣長李文良（中）由警察局局長黃壬聰（左）陪同，頒發獎狀表揚模範警察黃柏翰（右）。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（中）由警察局局長黃壬聰（左）陪同，頒發獎狀表揚模範警察黃柏翰（右）。（記者吳正庭攝）

    2025/06/11 19:00

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局歡慶警察節，於10日舉辦的慶祝大會中表揚模範警察黃柏翰、服務滿30年的資深績優警察曾有慶等多人。

    縣警局指出，獲警政署核定為機關模範警察的金城分局偵查佐黃柏翰，去年1年偵破8起運輸、販賣第1、2級毒品案，查獲改造手槍1支及子彈15顆，並破獲2件職業賭場等案件，一年功獎將近400支。

    黃員同袍說，黃員年輕、工作認真、低調，有責任感，最難得的是不爭功，也很上進，從警未滿7年，有如此表現實屬不易，對於黃員獲得模範警察殊榮，同袍認為實至名歸。

    此外，縣警局也於慶祝大會表揚獲得資深績優警察獎章有服務滿30年的縣警局主任秘書曾有慶、科長翁生乃、主任蔡承立、警員倪俊雄、張騰達、林泉溢、洪榮洲、陳榮昌等8人；服務滿10年的警務員李建霖、警員張峻豪2人；獲得警察局績優員警（工）的有督察員徐政慶、警務員張尹瑄、施仁凱、調查員洪富新、巡官詹前宣、小隊長黃紫源、偵查佐白居正、張淳宇、警員莊珩、董毅欣、張國莛、李秉釗、蔡豊國、吳少昌等14人。

    獲績優義勇交通警察人員有副分隊長羅愛國、幹事楊忠發、隊員蔡文山；績優義勇警察人員副分隊長李錫瑜、隊員黃俊富、陳篤興、陳俊強、陳弘毅；績優民防人員副分隊長張建南、隊員吳為泰、洪文肯、王蓮招、黃順來及績優志工隊長黃美璇。

    縣警局今年加碼在慶祝大會同一天舉辦「小小警察體驗營」，除由警察帶子女參加，也邀請金寧國中、小學附設幼兒園師生共襄盛舉；小朋友換上Q版警察制服，體驗員警出勤的緊張節奏，現場安排交通及婦幼安全宣導、指紋辨識闖關外，也商請海巡署金馬澎分署第9岸巡隊帶著緝毒犬與小朋友互動，解說緝毒犬查獲毒品過程。

    獲得資深績優警察獎章服務滿30年的林泉溢（右一）、張騰達（右二）、倪俊雄（右三）等人。（記者吳正庭攝）

    獲得資深績優警察獎章服務滿30年的林泉溢（右一）、張騰達（右二）、倪俊雄（右三）等人。（記者吳正庭攝）

    金門警察局加碼舉辦小小警察體驗營，讓小朋友換上「刑警」背心學習了解槍枝構造。（記者吳正庭攝）

    金門警察局加碼舉辦小小警察體驗營，讓小朋友換上「刑警」背心學習了解槍枝構造。（記者吳正庭攝）

    金門縣警察局慶祝警察節辦理各式體驗活動，議長洪允典前往現場體驗「空氣槍動能檢測箱」。（金門縣警察局提供）

    金門縣警察局慶祝警察節辦理各式體驗活動，議長洪允典前往現場體驗「空氣槍動能檢測箱」。（金門縣警察局提供）

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