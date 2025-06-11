為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又有長者駕車出事！基隆7旬翁疑排錯檔暴衝撞倒對向2輛機車

    蕭翁疑打錯排檔，直接衝到對向撞倒機車。（記者吳昇儒翻攝）

    蕭翁疑打錯排檔，直接衝到對向撞倒機車。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/06/11 17:14

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕72歲蕭姓老翁今日下午4時許，從基隆市中正路上的加油站準備離開時，車輛突然失控暴衝，造成對面停放的機車遭受波及，所幸無人員傷亡。警方到場後對老翁進行酒測，確認無酒駕情形，後續將由肇事者與被害人協調賠償事宜。

    警方調查，蕭翁從加油站離開後，車輛突然失控暴衝，撞倒停於對面兩台機車及鐵門。因蕭翁並無酒駕情形，初步研判是蕭翁打錯檔，導致車輛失控，才會釀禍，詳細肇事原因則待釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播