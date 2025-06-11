又有長者駕車出事！基隆7旬翁疑排錯檔暴衝撞倒對向2輛機車

〔記者吳昇儒／基隆報導〕72歲蕭姓老翁今日下午4時許，從基隆市中正路上的加油站準備離開時，車輛突然失控暴衝，造成對面停放的機車遭受波及，所幸無人員傷亡。警方到場後對老翁進行酒測，確認無酒駕情形，後續將由肇事者與被害人協調賠償事宜。警方調查，蕭翁從加油站離開後，車輛突然失控暴衝，撞倒停於對面兩台機車及鐵門。因蕭翁並無酒駕情形，初步研判是蕭翁打錯檔，導致車輛失控，才會釀禍，詳細肇事原因則待釐清。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); // 創物件 var ytPlayer = new VideoAPI_YouTube(); if (typeof hasLiveEvent == 'undefined') { ytPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_YouTube'); } function onYouTubeIframeAPIReady() { // 設定自動播放 ytPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 ytPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 ytPlayer.setControls(1); // 預設都給控制項 ytPlayer.pushVideoIdByClassName('YTPlayer', ytPlayer) }