又有長者駕車出事！基隆7旬翁疑排錯檔暴衝撞倒對向2輛機車

蕭翁疑打錯排檔，直接衝到對向撞倒機車。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/11 17:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕72歲蕭姓老翁今日下午4時許，從基隆市中正路上的加油站準備離開時，車輛突然失控暴衝，造成對面停放的機車遭受波及，所幸無人員傷亡。警方到場後對老翁進行酒測，確認無酒駕情形，後續將由肇事者與被害人協調賠償事宜。

警方調查，蕭翁從加油站離開後，車輛突然失控暴衝，撞倒停於對面兩台機車及鐵門。因蕭翁並無酒駕情形，初步研判是蕭翁打錯檔，導致車輛失控，才會釀禍，詳細肇事原因則待釐清。

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