苗栗頭份拖板車勾電纜 扯倒對向燈桿

燈桿遭載運大型水泥槽的拖板車拉扯傾倒。（圖由警方提供）

2025/06/11 17:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛載運大型水泥槽的拖板車，今（11）日上午11點許行經苗栗縣頭份市中華路段，因載運的大型水泥槽高度過高，拉扯到跨街的電纜線，致使一支燈桿變形倒下，幸好未造成人員受傷。警方將依違反道路交通管理處罰條例開罰，依規可罰3000元到1萬8000元罰鍰。

頭份警分局於今天上午11點接獲報案稱，頭份市中華路1213號前有交通事故，經員警到場了解，為許男駕駛拖板車沿中華路往北直行，因板車上所裝載大型水泥槽拉扯到頭份市公所燈桿上架設之電纜線，導致燈桿因電纜線拉扯變形倒下，現場無人受傷，約一個小時後排除，恢復正常通行。

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頭份警分局表示，駕駛許男酒測值為0，依道路交通管理處罰條例第29條第1項第二款規定，裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高，而未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，呼籲駕駛人，車輛運輸時應確保貨物高度符合道路設施規定，並應謹慎評估路線，注意沿路電線、橋樑等設施，避免發生危害。

警方到場處理。（圖由警方提供）

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