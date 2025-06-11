民眾黨推「法庭直播」惹議 司法院：有重大爭議應暫緩修法

民眾黨力推法庭直播修法案，近來引起法界多所質疑，認為恐危及司法公正性等後遣症，司法院今指考量法庭直播有重大爭議，建請立法院應暫緩審議此修法。（記者楊國文攝）

2025/06/11 17:05

〔記者楊國文／台北報導〕立法院民眾黨團推動「法庭直播」提出法院組織法修法草案，上月已逕付二讀，近日來引發台灣法學會、民間司改會等多個法界團體疑不可行，憂心危及司法公正性，今天在立法院召開的公聽會，與會者也有高度疑慮；司法院指出，我國現行法庭已採公開審判，確保司法公開、公正，且各界對法庭直播有重大疑慮，不宜倉促立法，建請立法院暫緩審議法庭直播修法提案。

司法院表示，2017年司改國是會議期間和會議後，曾對於法庭直播議題進行嚴謹的政策評估，當時曾委託學者進行專題研究，內容包括歐洲主要國家、英、美、加及日本等國立法例，並召開研討會、數場公聽會及組成法規諮詢會議，成員涵蓋審、檢、辯及專家學者等焦點團體。經廣泛且深入研議後，考量法庭直播爭議仍大，並無利大於弊的結論，尤其無法排除妨害公正審判的疑慮，因此未貿然採行。

請繼續往下閱讀...

此次立委擬具法院組織法部分條文修正案，納入法庭直播議題，與2017年當時的時空環境相較，現今數位資料傳播、重製技術更為簡易普及，自媒體盛行，AI生成技術的發展速度遠超過去偽驗真技術之精進，以致法庭直播可能產生的弊病、疑慮，更甚過往。

司法院指出，法庭直播的修法草案因逕付二讀，未能在立法院委員會中獲得充分討論，但近一個月來，已有包括法官、檢察官、律師等司法實務工作者；婦女、兒少等依賴司法審判捍衛權益的弱勢團體；法醫學會等協助發現真實的鑑定人團體；法律專家學者所組成的學會，以及促進人權保障的團體、個人，紛紛對此提案表達反對、保留或要求暫緩立法的立場，此為歷來司法制度立法程序所少見的強大共識。

此外，今天立法院召開法庭直播議題的公聽會，與會法律實務專家、學者及焦點團體對於法庭直播仍有多項高度疑慮，包括可能對於證人、鑑定人到庭意願，造成阻礙而無益於真實發現；訴諸輿論危及公平審判並傷害司法公信力；過度侵犯法庭參與者隱私權與人格權，卻欠缺合憲基礎；目前缺乏對公開播送資訊有效、妥善管制及救濟機制；法庭直播的預算花費不符成本效益等重大疑慮，顯示各界對於法庭直播的爭議及疑慮至今仍然存在。

司法院強調，考量我國現行已有法庭公開旁聽、全程錄音、裁判書公開，以及重大刑案採行國民法官參與審判等制度，足以達到司法公開透明及監督審判之目的，與其他法治先進國家以「公開審判」確保司法公開公正作法並無不同，而且多數先進國家不允許法庭公播。司法院現階段無法贊同法庭直播，並對倉促立法表達深切憂慮，建請立法院暫緩審議此法庭直播修法提案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法