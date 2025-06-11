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    與新光醫院簽資安合作備忘錄 陳白立：落實資安即國安政策

    調查局長陳白立今與新光醫院院長侯勝茂簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」。（調查局提供）

    調查局長陳白立今與新光醫院院長侯勝茂簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」。（調查局提供）

    2025/06/11 16:36

    〔記者王定傳／台北報導〕調查局今與新光醫院簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，調查局局長陳白立表示，與新光醫院簽立此MOU是落實政府國家資通安全戰略報告所揭示「資安即國安」政策，建立安全可信賴的智慧國家目標，亦是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑。

    這場簽約儀式在新光醫院B3第8會議室舉行，由新光醫院院長侯勝茂與陳白立共同簽署合作備忘錄，台北市調查處長徐國楨及資通安全處長張尤仁等人共同觀禮。

    陳白立並表示，為配合政府提升資安防護至國家安全等級政策，調查局近年來積極廣招並培育資安專業人才，已累積豐富防制駭客攻擊調查實務經驗，具有協助提升資安聯防的專業能力及防護能量，未來將陸續規劃與各領域關鍵基礎設施簽署資安聯防合作備忘錄，共同參與推動建立資安聯防生態系。

    調查局指出，近年來，我國關鍵基礎建設已成為駭客組織的攻擊目標，駭客攻擊模式愈趨組織化與系統化，新光醫院是國內最重要醫療機構，除擁有許多精密、高價值設備儀器，更肩負友邦帛琉共和國醫療協助及救援之責，且新光醫院因就診人數眾多而掌握龐大數量病歷資料庫，若資料外流，將衍生各類刑事案件，更侵害個人隱私及權益，實有強化資安防護機制必要，以降低個人資料外洩疑慮。

    調查局表示，為積極預防網路駭侵事件發生並提升醫療機構應變速度，降低事件損害，有賴相關單位即時提供資料與通報，並於資安事件發生後，透過公、私部門合作協力，迅速釐清事件脈絡，追緝幕後駭客集團；為協助我關鍵基礎設施有效因應資安風險，未來調查局與新光醫院將依合作備忘錄，建立共同聯防機制，分享資安情資，以有效阻斷駭客攻擊。

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